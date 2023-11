Ancora tanti sfratti per morosità: poco meno di 10 al mese

Il suo mestiere non è semplice. Si presenta agli affittuari di appartamenti dicendo: "Scusate, ma vi devo notificare uno sfratto esecutivo firmato dal giudice. Il proprietario della casa la vuole libera il prima possibile". Lui è Gennaro Franchini (foto), ufficiale giudiziario del tribunale di Pesaro, il quale racconta: "In questo momento di fine 2023 stiamo notificando meno di 10 sfratti al mese, tutti per morosità. Sembra tanto ma non è così. E’ un numero inferiore di pratiche a quelle che avevamo l’anno scorso quando gli sfratti riguardavano gli inquilini che hanno iniziato a non pagare gli affitti a causa del covid. Molti pensavano che ci fosse una specie di liberi tutti a causa della pandemia che aveva bloccato le attività ma così non poteva essere. Di lì a poco, superato il blocco degli sfratti, si è arrivati alle notifiche dei procedimenti esecutivi. Non è stato un momento facile".

Aggiunge l’ufficiale giudiziario Gennaro Franchini, che conosce perfettamente la situazione: "I tempi per ottenere uno sfratto variano ma diciamo che mediamente occorrono 810 mesi, sempre che le cose siano abbastanza semplici. Ma noi cerchiamo sempre di agevolare un’uscita bonaria dall’appartamento avvertendo per tempo di prepararsi. Ma il più delle volte, gli interessati non cercano alternative ed aspettano lo sfratto. Molto spesso ci troviamo di fronte a famiglie che hanno vissuto in quella casa per decenni e la sentono propria. Purtroppo devono uscire e capita in quei momenti di esser toccati dall’emozione. Cerco sempre di tranquillizzare le persone, a volte offro anche un aiuto a trovare un’altra casa in affitto, magari ad un canone più basso e in luoghi meno cari, e capita che riesca a trovare una nuova sistemazione. E’ avvenuto per una famiglia peruviana. A volte capita che uno sfratto – continua Franchini – veda contrapposti anche dei coniugi che si sono separati e che, il proprietario dell’abitazione, reclami di rientrare in possesso della sua casa. Si attiva la procedura di sfratto ad entrambi e se c’è un accordo tra le parti può filar via tutto liscio altrimenti no, si apre una causa civile e le cose diventano molto dolorose e complicate".

La "penuria" di appartamenti dati in affitto a Pesaro nasce proprio da queste esperienze di sfratti per morosità che durano molti mesi e che impongono al proprietario di ricorrere ad un avvocato, pagare le spese e le tasse sulla rata dell’affitto anche se non incassata. Vincoli che vengono bypassati dai proprietari di case rifiutando di affittare. A meno di garanzie super a prezzi ugualmente super.

