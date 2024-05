"Ancora un mese e poi tutti per la strada"

Peggiora ancora, se possibile, la vicenda delle quattro persone, tra cui una con gravi problemi di salute, che rischiano di finire senza un tetto sulla testa a Monte Grimano Terme. Ieri mattina si è presentato nell’abitazione dove ora risiedono in affitto l’ufficiale giudiziario inviato dal tribunale di Urbino che gli ha concesso un mese di tempo liberare l’appartamento. Questo perché dopo screzi con il proprietario dell’immobile, il tribunale ducale ha imposto ai quattro inquilini l’allontanamento bonario, che gli lascia però, di fatto, letteralmente in mezzo a una strada. "Ci è stato concesso solo un mese di tempo e noi non sappiamo dove andare – dice uno degli inquilini –. Qui a Monte Grimano Terme o nei dintorni le soluzioni in affitto non sono molte e, anche trovando una casa, dovremmo essere sicuri che possa ospitare una persona in carrozzella, per quanto cerchiamo però non riusciamo a trovare nulla. Abbiamo forse trovato una soluzione con una casa in affitto a un prezzo accessibile a Bari e saremmo disponibili anche a spostarci di 600 chilometri ma fino a settembre non è libera. L’ufficiale giudiziario dice di dover tutelare i padroni di casa, ma a noi chi ci tutela? Come facciamo ad andarcene così? E soprattuto dove andiamo? Il giorno in cui dovremmo andarcene sarà il 18 giugno e sarà difficile trovare una soluzione prima di quella data. Non ho mai sentito però di uno sfratto esecutivo in un mese di tempo, soprattutto quando c’è di mezzo una persona con gravi problemi di salute". In questi giorni i quattro avevano anche diffuso un appello tramite le colonne del Carlino per chiedere un aiuto alle istituzioni o a chi possa intervenire per la soluzione abitativa.

Andrea Angelini