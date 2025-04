Ancora una bella spruzzata di neve. Ma ora le strade vanno a pezzi

Neve primaverile ieri sui nostri monti. Qualche fiocco durante la notte tra lunedì e martedì e nella mattinata di ieri dai 900 metri in su con 5 centimetri di spessore sul suolo del Nerone, Catria e Carpegna. Il tutto come da previsioni meteo ma se le stesse verranno confermate oggi ci sarà un aumento della temperatura e quindi molto probabilmente il leggero manto nevoso sparirà.

Di certo non è una novità la neve ad aprile, ma che fa sempre notizia e che dà la possibilità agli appassionati di andare a vederla da vicino, come hanno fatto anche ieri in molti. Intanto la Provincia fa la conta dopo le piogge cadute in maniera abbondante nei giorni scorsi. "Supera il milione di euro la prima stima dei danni causati dalle frane sulle strade provinciali, martoriate anche da smottamenti, caduta piante e altri dissesti nei giorni scorsi – a renderlo noto il presidente della Provincia Giuseppe Paolini che chiede risorse –. E’ chiaro che da soli non possiamo farcela tenuto conto dei tagli ministeriali sulle manutenzioni. Decurtazioni su risorse già assegnate e poi ridotte per un milione e 200mila euro nel 2025 e per un altro milione nel 2026".

"Quindi – aggiunge Paolini – confidiamo in un supporto da parte della Regione, che ha contattato il nostro dirigente Mario Primavera informandosi sulla situazione e sulle problematiche generate dai dissesti".

Proprio il dirigente provinciale alla Viabilità, insieme al geometra Damiano Bartocetti e agli altri uomini della Provincia, nella mattinata di lunedi ha verificato lo stato delle due frane sulla Sp 115 Santa Vittoria, nel territorio di Fratte Rosa: "Solo per questa situazione ci sono 300mila euro di danni". E gli interventi della Provincia sono andati ancora avanti: , sempre per un’altra frana, sulla Sp 130 Valle di Teva, nel territorio di Monte Cerignone. In piena quasi tutti i fiumi e i torrenti dell’entroterra.

am. pi.