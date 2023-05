’Andar per fiabe’, due appuntamenti Favole, marionette e affabulatori

Alla ricerca di un mondo morbido. Domani doppio appuntamento (ore 17), con Andar per Fiabe, stagione dedicata al teatro ragazzi nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio.

Al Teatro Apollo di Mondavio l’appuntamento con lo spettacolo Alla ricerca di un mondo morbido di Monica Santoro ed Eva Miškovicova.

E poi una una produzione del Teatro dell’Elce che andrà in scena invece alla stessa ora al Comunale di Mombaroccio con Il Circo Pouët, microcirco di marionette, burattini e altri affabulatori di Francesca Montanari e Yoan Degeorge. Alla ricerca di un mondo morbido, c’era una volta un mondo dove tutto era morbido.

"Non solo i cuscini del letto – recitano le note di sala - ma i letti interi! Morbidi erano i piatti sul tavolo, il tavolo con la piccola sedia, morbide erano le strade, gli edifici, le panchine nei parchi, le città. Tutto.

Nel mondo morbido regna il silenzio assoluto. "Che noia..." pensò una piccola donna, "Che noia!" pensò il piccolo uomo. Un giorno i due scoprirono un piccolo buco da cui arrivò un leggero "tip tap...tip tip tap" e fu grande curiosità. L’altro appuntamento sarà come detto al Comunale di Mombaroccio. Pouet e lo squillo di una trombetta.

Pouet annuncia l’arrivo di saltimbanchi desiderosi di giocare. Pouet è il nome che Francesca Montanari e Yoan Degeorge hanno scelto come sintesi di esperienze e reminescenze di viaggi e di miraggi per racchiudere in una parola il loro tentativo di meravigliarsi e di meravigliare. Il Circo Pouët arriva da lontano su un carretto scricchiolante per lasciare a bocca aperta ogni passante.

Artisti, professionisti, arrivisti ed imprevisti di ogni tipo lo compongono, reclutati dalla Terra, da Saturno taciturno e dalla Luna quando e azzurra: attrazioni per tutte le occasioni, di diverse taglie, colori, consistenze ed esperienze. Per informazioni: [email protected]

Prevendite biglietti (da 8 a 15 euro) presso biglietterie Teatro Sperimentale Pesaro tel. 0721 387548 e alla biglietteria del teatro comunale Apollo di Mondavio e al Comunale di Mombaroccio prima degli spettacoli a partire dalle ore 16.