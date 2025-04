“Andar per fiabe“, Gek Tessaro ci fa amare i suoi “Bestiolini“

Oggi alle ore 17, nuovo appuntamento a Fano di Andar per Fiabe, con I Bestiolini con Gek Tessaro al Teatro della Fortuna. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro edito da Panini, dove prendono vita storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato. La narrazione allegra e giocosa, tenera talvolta semplice tanto da essere adatta a un pubblico anche di piccolissimi, è ricca al contempo di spunti di riflessione su temi molto impegnativi.

Gek Tessaro racconta la danza sgangherata dei molesti ma tenerissimi abitanti dei prati "se in mezzo all’erba ti metti a cercare, tanti piccoletti potrai incontrare. Corrono, saltano, son birichini ecco a voi i bestiolini!".

Autore poliedrico, Gek Tessaro si muove tra letteratura per l’infanzia, illustrazione e teatro. Dal suo interesse per "il disegnare parlato, il disegno che racconta" nasce "il teatro disegnato". Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di osservazione e di sintesi si riversa in performance teatrali coinvolgenti ed efficaci. Per info: biglietteria Teatro della Fortuna Fano telefono 0721 800750, biglietterie circuito Amat/vivaticket (anche on line).

