’Andar per Fiabe’ punta sulla tradizione popolare marchigiana

Per la rassegna ‘Andar per Fiabe’, domenica al Teatro Apollo di Mondavio andrà in scena lo spettacolo ‘Giuanni Benforte’ di Teatrino Bellidò. L’appuntamento è per le 17. Di e con Vincenzo di Maio, lo spettacolo è liberamente tratto da una fiaba popolare marchigiana: "Giuanni – si legge nella presentazione – è un povero contadino che dandosi una zappata sul piede concepisce un’idea che gli cambierà per sempre la vita; un’idea furba che all’inizio gli porta molta fortuna, ma poi il governatore gli chiederà una prova inaspettata e Giuanni, con astuzia e coraggio risolverà ogni cosa". Posto unico numerato 5 euro, con riduzione fino a 3 anni a 1 euro e 50. Biglietti, al botteghino da un’ora prima dello spettacolo e prevendita nel circuito Amat, Museo dei Bronzi di Pergola, e su www.vivaticket.it.

s.fr.