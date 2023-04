Andare per Fiabe con Sonia e Alfredo al teatro Sperimentale

Oggi alle ore 17, al Teatro Sperimentale di Pesaro appuntamento con “Andar per Fiabe“, su iniziativa del Comune di Pesaro con l’Amat, e lo spettacolo Sonia e Alfredo. Un posto dove stare con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari, adattamento teatrale di Enrica Carini e Fabrizio Montecchi. Lo spettacolo è tratto dai libri Va-t’en, Alfred! (Vai via, Alfredo) e T’es là, Alfred? di Catherine Pineur editi da Pastel Ecoledeloisirs. Il testo drammaturgico, per attori e ombre, fonde e sviluppa le vicende contenute nei due libri in un’unica storia. Sonia e Alfredo, racconta una storia semplice, dolce e commovente, di amicizia e solidarietà. Parla di quel che succede quando si sperimentano l’esclusione e la solitudine, di quando si ha la calorosa sensazione di aver trovato una nuova casa o un amico. Per informazioni: 0721 849053; biglietteria Sperimentale 0721 387548 e biglietterie circuito vivaticket.