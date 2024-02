Andate a scoprire il “CaJrnevale“. Divertimenti per tutte le età

Grande attesa oggi per una giornata molto festosa che inizierà nel pomeriggio con la presentazione della Tappa Regina della Tirreno Adriatico che da Sassoferrato arriverà il 9 marzo in cima al Petrano. Saranno presenti alla Palestra Panichi Pieretti alle ore 17 ospiti del ciclismo tra i quali il campione Vincenzo Nibali e il giornalista sportivo Rai Beppe Conti. Dalle 19, nel centro storico è in programma il “CaJrnevale Cagliese“ che si svolgerà dopo il rinvio avvenuto per causa maltempo la settimana scorsa. Un evento organizzato dall’Associazione Giovani “Seiuno043“ e dall’assessorato alle politiche giovanili. Con l’apertura degli stand delle varie attività locali dove sarà possibile degustare prodotti tipici ed assistere alla “Festa a tema“ con l’inizio della sfilata di gruppi in maschera e uno spettacolo musicale di intrattenimento.

Alle 23 si concluderà la sfilata in maschera e seguirà la premiazione della miglior maschera singola e di gruppo. Nuovo appuntamento alle 15 domenica. Alle 15,30 sfilata dei bambini di scuole materne, elementari e medie; fino alle ore 18 spettacoli e balli in piazza.

Mario Carnali