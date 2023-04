"Andava fatto prima. Meglio tardi che mai"

"Meglio tardi che mai". E’ il commento a caldo di Giulia Marchionni (in foto), consigliera comunale di Prima c’è Pesaro, che l’anno scorso, proprio sull’esclusione di tanti bimbi dal servizio estivo, ingaggiò con la maggioranza un vivace scontro politico. Alla luce dell’aumento dell’offerta, con l’aggiunta di due nidi e una scuola d’infanzia per un totale di circa 195 posti in più, commenta la consiglera: "Seppur con un anno di ritardo finalmente è arrivata l’attesa risposta alle domande delle famiglie pesaresi. Lo scorso anno con il collega Dario Andreolli (Lega, ndr), avevamo evidenziato la necessità di rafforzare un servizio strategico come sono i centri estivi, in particolar modo per i nidi verso cui non esiste una offerta integrativa privata capace di accogliere i propri figli nel mese di luglio. Abbiamo più volte sollecitato questa necessità e la scelta di oggi dell’amministrazione comunale che ha implementato il servizio in base alle richieste dello scorso anno, finalmente, ci trova soddisfatti per l’importante risultato ottenuto". Insomma, i bambini sono riusciti nell’impresa non facile di mettere d’accordo maggioranza e opposizione.