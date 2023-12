"Andava solo a fare degli esami"

Alberto Serfilippi, 85 anni compiuti lo scorso 23 dicembre, all’ospedale di Urbino doveva fare un ricovero per degli esami al cuore, ma per il resto stava abbastanza bene, compatibilmente con l’età, con un’anca che lo costringeva in casa la maggior parte del tempo e col cuore che aveva cominciato a fare il ballerino. Ce lo racconta il figlio Diego, il maggiore dei tre che "Berto" ha avuto dalla sua Piera, classe 1945; gli altri, in ordine di età, sono Simone e Andrea. "Il babbo era a riposo ormai da molto, ma prima aveva lavorato come muratore e poi, negli ultimi anni prima della pensione, come carrellista all’azienda di imbottigliamento dell’acqua minerale di Sant’Anna del Furlo".

Che tipo era?

"Era un uomo tranquillo. Non usciva più da un po’ di anni per via del problema all’anca, ma non era uno che si lamentava facilmente. Se aveva un dolore preferiva tenerlo per sé".

La mamma sa di quello che è successo?

"Sì, certo".

Come ha reagito?

"Ha un carattere forte, mi pare che abbia reagito abbastanza bene, anche se ovviamente è stato un duro colpo".

Sapete nulla su quando potrete fare i funerali?

"No, non si sa nulla, ma domani (oggi, ndr) dovremo fare il riconoscimento".

a.bia.