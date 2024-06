Andrea Biancani: "Rifaremo viale Trieste. Asfalti, marciapiedi e parchi sono priorità"

Il Carlino ha ospitato ieri un confronto in redazione fra i quattro candidati sindaci a tre giorni dal voto. Da pagina 2 a pagina 5 potete leggere le loro risposte alle nostre domande. Una piccola guida alla lettura: nel grafico al centro di queste due pagine e delle prossime due trovate le domande con dei numeri progressivi. In ogni articolo dedicato ai candidati trovate le risposte corrispondenti.

1 La più grossa discontinuità con l’attuale amministrazione? Il fatto di essere un candidato molto portato ad ascoltare le persone. Per il resto continueremo ad intercettare risorse per la città con i bandi e a dare respiro nazionale alla città.

2 Per il Lungomare faremo un bel progetto di riqualificazione complessiva utile ad intercettare le risorse. In attesa ci concentreremo con interventi funzionali ed estetici. Investiremo anche su Levante

3 Sulla movida in viale Trieste manterrò le stesse regole. La città si dovrebbe dotare di strutture aperte tutto l’anno: individueremo i luoghi adatti dove prevedere locali di pubblico spettacolo e agevoleremo gli investimenti privati in tal senso. Il Comune non fa discoteche. In via dell’Acquedotto il pubblico ha messo a disposizione l’ex centrale dell’acqua perché venga aperto un locale da ballo.

4 La più grande opera sarà quella di mettere a terra i milionari investimenti attirati dalla città. Chi vincerà sarà ricordato come quello il sindaco che taglierà più nastri: ristruttureremo parte dell’ex manicomio, Palazzo Ricci e tanti altri; avremo impianti sportivi e tre scuole nuove di zecca; il rifacimento del Lungomare. Inoltre spingeremo le opere strategiche in mano di altri enti.

5 Aumenteremo le manutenzioni: è un tema molto sentito dalla cittadinanza. Rafforzeremo il centro operativo per i piccoli interventi e impiegheremo imprese esterne. La nostre priorità saranno asfalti, marciapiedi, parchi pubblici.

6 Trovare risorse pubbliche per un nuovo stadio nei prossimi 5 anni sarà molto difficile. Ma saremo aperti al confronto con qualunque privato che voglia investire. Mi confronterò con i tifosi e società per capire se il progetto Aspes sia compatibile: se è in sintonia bene, altrimenti rimoduleremo il progetto. I soldi spesi fino ad oggi non sono stati buttati: hanno permesso alla società di partecipare al campionato.

7 L’Auditorium Scavolini sarà una risorsa per organizzare grandi eventi e spettacoli e per riportare il Rof in città. E’ progettato anche per manifestazioni sportive: se per renderlo fruibile servissero ulteriori investimenti, li faremo.

8 Agli Orti Giuli completeremo i lavori iniziati. Prioritariamente agiremo sulla riqualificazione dell’ex Osservatorio Valerio. Poi troveremo una soluzione rapida per il vecchio bar per cui dovremo trovare tutte le risorse. I lavori li faremo a stralci.

9 Su ospedale e sanità dialogheremo con la Regione in modo costruttivo. Il problema è che la sanità, negli ultimi tre anni è peggiorata: con la chiusura dell’Azienda Marche Nord abbiamo eliminato l’alta specialità. Le liste d’attesa dipendono da un modello di sanità sbagliato: quattro presidi (Pesaro, Fano, Urbino e Pergola) non sono sostenibili sia per ragioni economiche e sia per la carenza del personale. C’è incertezza sul dipartimento di salute mentale perché da tre anni manca la programmazione. Nessuno dei siti previsti dalla Regione è utilizzabile.

10 La cultura? Siamo Capitale della cultura 2024 e città Unesco della Musica: due titoli che identificano la nostra città e che possono essere volano per lo sviluppo turistico. Avremo diversi nuovi musei: quello della motocicletta e della bici all’ex tribunale; all’Oliveriana con gli archivi storici fruibili; il recupero di Rocca Costanza con l’Archvio di stato e il finanziato museo Dario Fo e Franca Rame; l’auditorium Pedrotti tornerà al pubblico. Rimoduleremo gli orari dei musei perché, insieme al teatro, siano aperti anche durante l’orario di pranzo. Con la Diocesi valorizzeremo i Mosaici del Duomo: ho una proposta per renderli completamente visibili.

11 Sindaco non ci si inventa dall’oggi al domani: ci vogliono anni di esperienza per conoscere il funzionamento della macchina comunale. La squadra è altrettanto importante. Sono in grado di guidare Pesaro, ma la macchina va rafforzata. Potenzieremo i servizi tecnici della manutenzione, della pianificazione urbanistica e delle opere pubbliche. Il sindaco non delega mai le scelte: indirizza le società partecipate (MMs, Aspes..) affinché Pesaro eserciti un ruolo provinciale su temi nevralgici come i rifiuti e l’approvigionamento idrico.