Andrea da Montefeltro, alla scoperta dei capolavori

La mostra più votata d’Italia nel 2022 arriva a Pergola. Dal 24 giugno a settembre, la città dei bronzi dorati ospiterà "Arcana - Il leone del nuovo orizzonte", esposizione dedicata alle sculture di Andrea da Montefeltro, che rientra negli eventi della "Notte romantica 2023", iniziativa istituita dai Borghi più belli d’Italia. L’inaugurazione si terrà domani alle 17.30, nella Sala San Rocco, per poi spostarsi al Teatro Angel dal Foco, dove la mostra sarà allestita e resterà visitabile, nella giornata d’apertura, fino a mezzanotte. L’artista, originario di Carpegna, ha all’attivo oltre 250 opere, è stato insignito dalle Nazioni unite del Premio internazionale della Pace nell’arte la stessa Onu ospita una delle sue sculture, così come il Vaticano.

In questa mostra dal fascino utopico, da Montefeltro presenta una ricerca artistica dedicata allo studio simbolico, impiegando come materiale d’esecuzione espressivo la pietra, e con essa il progetto Arcana trova una nuova dimensione, sostenendo una valorizzazione avanzata territoriale delle Marche, in un viaggio tra antico e moderno. La direzione artistica è affidata ad Annalisa Di Maria, una dei massimi esperti del Neoplatonismo fiorentino e di Leonardo da Vinci. Tra gli organizzatori della manifestazione ci sono il Comune e la Pro Loco di Pergola, ma la collezione esposta presenterà anche numerosi patrocinanti, tra cui il Consiglio regionale delle Marche, l’Università di Urbino, UNPLI Pesaro Urbino, la Provincia di Pesaro e Urbino, Confcommercio Marche Nord - Pesaro e Urbino, l’Agenzia nazionale del Turismo, il club UNESCO di Firenze e tanti altri.

L’accesso alla mostra sarà gratuito ed essa sarà visitabile tutti i sabati e le domeniche, dalle 16 alle 19. Per informazioni si potrà consultare il sito dell’artista, www.andreadamontefeltro.it. n. p.