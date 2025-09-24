Andrea De Crescentini: "Turismo e cultura, il volano. Così si rigenera il territorio"

"Le Marche sono un plurale". Il tratto distintivo della Regione, quella singolarità che colpì lo scrittore e giornalista Guido Piovene nel suo ‘Viaggio in Italia’ è lo spunto per una visione di politica culturale, che sappia dare valore a un patrimonio di eccellenze, diverse e allo stesso tempo straordinarie. Forse non è caso che Andrea De Crescentini, candidato alle il voto del 28 e 29 nella lista di Udc, e Guido Piovene siano entrambi nati in Veneto.

Assessore al Turismo e alle Attività economiche dal 2006 al 2016 a Gradara, presidente di Gradara Innova fino al 2019 e successivamente assessore esterno a Urbino fino al 2020, dove ha seguito le iniziative per il cinquecentenario di Raffaello, Andrea De Crescentini ha sempre cercato di vedere nella pluralità di paesaggi e di culture locali, le potenzialità per comporre un quadro d’insieme, in cui i vari ‘campanili’ potessero trovare la sintesi in un brand capace di veicolare una visione comune. E stavolta, dopo una lunga esperienza come tecnico, ha scelto di candidarsi per Francesco Acquaroli.

Perché con Acquaroli?

"Per la sua capacità di ascolto e perché, visto che ha seminato bene, è giusto che nel prossimo mandato cominci a raccogliere i risultati".

Su quali settori deve contare per lei il centrodestra?

"Il turismo e la cultura sono un volano per la rigenerazione di tutto il territorio. Per il turismo culturale non bastano gli eventi, servono nuove infrastrutture come l’alta velocità e servizi, che una volta realizzati rimangano a disposizione del territorio. La Regione è caratterizzata da tanti piccolissimi eventi che non portano grandi vantaggi a livello locale, mentre abbiamo ambasciatori internazionali come Raffaello e Rossini che possono portare le Marche nel mondo. Questa è una terra dove dovrebbero fiorire le grandi mostre, magari decentrate nel territorio. E’ inoltre singolare che in Regione manchi un palazzo fieristico, con Fiere di richiamo anche internazionale".

Fra le file del centrodestra si vocifera che in caso di vittoria Acquaroli potrebbe darle l’incarico di assessore alla Cultura....

"In questo caso accanto alla definizione di un brand Marche che "come mi ha insegnato Elio Fiorucci, dovrebbe essere pop e capace di colpire il cuore", propongo tra le priorità per la provincia - dove tra l’altro in alcuni Comuni si registrano percentuali elevate di abbandono scolastico - una politica culturale che stimoli i territori e accresca il livello di conoscenza diffusa. Tanto che Gradara e Gabicce Mare possano diventare la porta d’accesso da nord da cui viene promossa l’intera Regione.

L’ingresso delle Marche nella Zes (zona economica speciale, ndr) offrirebbe una possibilità in più.

"La Regione – sostiene - potrebbe diventare il vero cuore dell’Italia".