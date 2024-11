Andrea Papi all’Arte Laguna di Venezia

L’artista urbinate Andrea Papi è in questi giorni tra i protagonisti dell’Arte Laguna Prize. Il grafico, designer e artista classe 1985, docente a Roma alla Nuova Accademia, è stato selezionato per partecipare tra vari nomi internazionali al prestigioso premio che ha sede a Venezia, in Arsenale, con un’opera in gara, intitolata “Side Effects“. Realizzata in terra, legno e ferro, è costituita da un’insegna farmaceutica luminosa sepolta in un tumulo di terra, in analogia con la tradizione della sepoltura cristiana. L’opera è dedicata a tutte le vittime della pandemia decedute a causa della cattiva gestione dell’emergenza sanitaria, dei protocolli, dell’informazione viziata, della censura, degli effetti indesiderati e degli interessi economico-politici.