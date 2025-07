Andrea Pazzaglia: "Dobbiamo sviluppare le aree interne"

Lo sviluppo dei comuni delle aree interne, la sanità di prossimità, nuove arterie che aiutino le industrie e un collegio elettorale per Urbino e l’entroterra. Su queste basi, tra le altre, poggia la prima candidatura per le elezioni regionali di Andrea Pazzaglia, 42 anni, imprenditore di Pieve di Cagna. Capogruppo in Consiglio comunale di Liberi per cambiare, Pazzaglia sosterrà Francesco Acquaroli con Civici Marche, movimento fondato dal consigliere regionale Giacomo Rossi, in cui è entrato due anni fa e del quale è coordinatore provinciale.

"Mi sono avvicinato al gruppo perché vedevo in loro un atteggiamento allineato a ciò che stavo facendo a Urbino – spiega –. Qui si affrontano questioni legate alla vicinanza al territorio e alle persone. Civici Marche dedica molta attenzione alle realtà più piccole". In testa al proprio impegno elettorale, Pazzaglia mette lo sviluppo dei comuni dell’interno: "Devono avere programmi e progetti condivisi. Federico da Montefeltro diventò grande perché unì un territorio guardando fuori dalle mura della città. Noi dobbiamo fare lo stesso: un partito regionale dev’essere attento a ogni esigenza, dalla più piccola frazioni alle città della costa. Il secondo punto sarà chiedere una circoscrizione elettorale per Urbino. Ora che siamo capoluogo, tale status deve tramutarsi in una rappresentanza politica garantita: magari i sette consiglieri regionali che la provincia elegge si potrebbero dividere in quattro per la costa e tre per l’interno". Infine, avanza proposte in tema di sanità e infrastrutture: "Sul primo, penso che questa Giunta regionale stia già percorrendo la strada giusta. Servono anni, certo, e non ne faccio colpe a chi c’era prima o a chi verrà dopo, ma ci sono problemi da risolvere, e Francesco Acquaroli è la persona giusta per raggiungere tali obiettivi. Io spingerò per la sanità di prossimità: tutti i borghi devono avere il medico di base almeno 2-3 volte a settimana, la farmacia e punti di primo soccorso non lontani. Per le infrastrutture è fondamentale la Pesaro-Urbino, ma serve pure un’arteria da Pesaro a Belforte. Lì c’è una delle più prolifiche zone industriali della provincia e che questi imprenditori non abbiano ancora una via rapida verso l’autostrada è un deficit, non dimentichiamoci che queste aziende danno lavoro alla quasi totalità degli abitanti. Servirebbe anche un collegamento migliore per interagire con San Marino. Gli investimenti di questa Giunta vanno nella direzione giusta, le mie sono idee aggiuntive, input dati da chi, come me, vive su questo territorio".

Nicola Petricca