Andrea, ’ragazzo up’ dal microfono d’oro

Alcune parole scritte senza pensarci, in un momento di rabbia, delusione e sconforto, si trasformano nella realizzazione di un sogno e nel regalo di compleanno perfetto.

È successo a due fratelli di Urbino, Alessandro e Andrea Angelini, 34 e 36 anni, che a fine novembre sono entrati in studio per la prima volta per registrare una canzone dal significato speciale. Andrea è affetto da sindrome di Down e ha un’enorme passione per la musica, che Alessandro, con l’aiuto di un collega, ha concretizzato nell’incisione di un brano trap, dal titolo "Ragazzo up".

Proprio le parole dedicate al fratello, scritte dopo alcuni atti di bullismo contro dei giovani, anche con disabilità, avvenuti in anni recenti, sono state la base per il testo: "Le ho messe su carta quando uscì la notizia di un ragazzo gonfiato da altri con aria compressa – spiega –. Poi ne erano emerse anche altre, simili, che mi avevano scioccato. Pian piano, le parole hanno preso forma. L’estate scorsa sono stato assunto da una ditta di Talacchio e, quando ho rivelato al collega che lavora affianco a me, il quale scrive e produce musica trap, che anche mio fratello fosse innamorato delle canzoni e del karaoke, mi ha proposto di portarlo nel suo studio di registrazione, per farlo divertire. Da lì è nata l’idea di scrivere un brano in cui far cantare anche Andrea". Ragazzo up, canzone di 1 minuto e 36 secondi, contiene tre voci: quelle dei due fratelli, con Alessandro, in sottofondo, che incita Andrea a cantare, e quella del collega di Alessandro, Marco Tagliatesta, in arte Mkt, residente a Padiglione (Tavullia).

"Ha fatto tutto Marco – spiega Alessandro –. La sua è la voce principale e lui ha scritto il testo, riarrangiando le mie parole di allora. Poi abbiamo dato il microfono ad Andrea, che ha inserito le proprie "perle". Il brano è stato rifinito da Joseph Iacomucci, in arte Joshy, di Mondaino, e pubblicato su YouTube e Spotify il 30 dicembre, prima del compleanno di mio fratello, che cade alla vigilia di Capodanno. Infatti, lui pensa che i fuochi d’artificio a mezzanotte e i festeggiamenti di tutti siano per lui. La passione per la musica ce l’ha da sempre: da piccoli ci piaceva cantare, soprattutto le sigle dei cartoni animati. Lui poi adora i film natalizi ed è stato folgorato dalla scena in cui Christian De Sica canta "Mi manchi" alla moglie".

In studio, Andrea e Alessandro sono andati assieme, un altro atto compito mano nella mano, durante una vita condivisa: "Essendoci solo 20 mesi di differenza, abbiamo affrontato tutte le scuole come gemelli, nella stessa classe, fino alle medie. Poi Andrea è andato all’Inapli, prendendo due diplomi, e io al Liceo Linguistico. Lui usciva sempre con me e i miei amici e, anche se ora mi sono sposato e trasferito a Borgo Massano, il legame resta forte. Anzi, al mio matrimonio ha tenuto lui la scena: è un animale da palco. È felicissimo di Ragazzo up, l’ascolta in continuazione e dice "sono io, io bravo".

La dedica è stata per lui, ma il vero messaggio che abbiamo voluto lanciare è che non bisogna mai arrendersi. Di recente ho letto di dodicenni che si sono suicidati, e mi ha colpito. Ecco, il fatto che Andrea, nonostante i propri limiti, sia riuscito a realizzare un sogno, può essere da esempio e spronare altri che vivono un momento difficile, per fare capire loro che ce la possono fare".