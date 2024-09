Andrea Spagna confermato presidente dell’Unione montana

Sono state rinnovate le cariche dell’Unione Montana Montefeltro con sede a Carpegna. Andrea Spagna (foto), primo cittadino di Frontino, si conferma presidente ed anche il suo vice, Mauro Dini, sindaco di Lunano, sarà al suo secondo mandato. Se per le cariche di vertice si è scelta la continuità, rinnovamento nelle figure degli assessori con l’ingresso di Massimiliano Gorgolini, sindaco di Macerata Feltria, Omar Lavanna di Mercatino Conca e Daniele Grossi di Sassocorvaro – Auditore. Dell’Unione Montana Montefeltro fanno parte i comuni di Carpegna, Belforte all’Isauro, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Pietrarubbia, Piandimeleto, Sassocorvaro – Auditore e Tavoleto. I sindaci riuniti in assemblea hanno nominato anche le nuove figure reggenti dell’Ambito Sociale Territoriale 5 Montefeltro che vedono alla presidenza Maria Assunta Paolini, sindaco di Pietrarubbia, e vice presidente Federica Battazzi, sindaco di Belforte all’Isauro.

L’Ambito è l’organismo che gestisce il governo locale delle politiche sociali del territorio e ha in capo importanti responsabilità come dotare tutti i territori di una rete di servizi essenziali, alla quale sia garantita pari opportunità di accesso ai cittadini che vivono o lavorano nella Regione e creare le condizioni per l’integrazione dei servizi, guardando al più ampio sistema di welfare come politiche del lavoro, casa, istruzione, formazione, ambiente. Un compito non banale in entroterra.

Andrea Angelini