Andreolli: "Sconcertante il sindaco di Pesaro"

"Il teatrino di queste ore sugli aumenti ai compensi per la governance di Marche Multiservizi è sconcertante. Una scelta sbagliata, inopportuna – dice Dario Andreolli capogruppo della Lega – nei modi e nei tempi che ora tutti disconoscono. Preoccupanti le parole del sindaco Ricci che rinnega questa scelta nonostante il voto favorevole del Comune. Se era totalmente all’oscuro di questo aumento, allora sfiduci il presidente della Provincia Paolini che lo ha proposto, altrimenti la sua è una retromarcia di puro tatticismo". "Aumentare i compensi per la governance – insiste Andreolli – nello stesso anno degli aumenti record delle bollette di luce e gas e degli aumenti Tari causati dalle nuove tariffe è totalmente fuori luogo e stride con la realtà che vivono tutti i cittadini del territorio". Il capogruppo della Lega è comunque durissimo con Ricci: "E’ inaccettabile assistere a posteriori a questo rimpallo di responsabilità tra coloro che, al contrario, dovrebbero concertare le scelte e non assumere decisioni-blitz senza preavviso. Se questo è lo stesso atteggiamento con cui vengono prese le scelte strategiche per la gestione dei servizi c’è di che essere preoccupati. Lascia sconcertato che il sindaco Ricci manifesti la sua indignazione nonostante il voto favorevole del suo assessore delegato, dichiarandosi all’oscuro di tutto".

Ieri in Consiglio comunale a tirare fuori l’argomento è stata la consigliera Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro): "Da chi copre certi ruoli non possiamo aspettarci che non sappia cosa gli avvenga in casa – ha detto la consigliera –. Dopo quanto abbiamo letto sulla stampa, poi, mi chiedo se siamo ancora certi che il 52% della maggiore società partecipata del nostro Comune, sia sia ancora nelle mani del pubblico? Siamo certi che il controllo pubblico, davvero, ci sia? Siamo certi che le persone che abbiamo nominato all’interno del consiglio d’amministrazione abbia il controllo che gli compete"