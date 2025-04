Elisa, all’inferno e ritorno: “Un aneurisma a 46 anni mi ha stravolto la vita”

Pesaro, 4 aprile 2025 – “Nel 2021 sono stata colpita da un aneurisma cerebrale e la mia vita è stata stravolta. Tornavo dal lavoro dopo aver fatto la notte, ho recuperato l’auto alla stazione di Pesaro e preso la strada per Tavullia, dove risiedevo allora con il mio ex compagno. Mi sono sentita poco bene e l’ho chiamato per dirgli di rientrare a casa per aiutarmi, lui si è reso conto che era una cosa grave, ha chiamato il 118 e mi hanno portato prima a Fano, dove hanno riconosciuto la patologia ed è stata allestita in fretta e furia la sala operatoria a Pesaro: lì il dottor Morabito mi ha salvato la vita. Tre minuti ancora e non ce l’avrei fatta”.

Comincia così il racconto della pesarese Elisa Rossi, 50 anni, che a distanza di 4 anni comincia a vedere la luce in fondo al tunnel grazie all’aiuto di un amico speciale passato per le stesse sofferenze, Marco Manzini, uscito dal coma e capace di rialzarsi dalla sedia a rotelle contro il parere dei medici.

“Non ho ancora accettato fino in fondo ciò che mi è successo, anche se Marco mi ripete che il passato è ormai alle spalle e bisogna guardare avanti, alla nuova esistenza che ci è stata concessa. Ho il braccio sinistro semiparalizzato, come lui, ma riesco a fare più o meno tutto; quello che mi pesa è il mio aspetto fisico, avevo capelli neri lunghissimi e un fisico top, oggi ho 20 kg di troppo addosso, a volte non mi riconosco allo specchio”.

E’ tornata al lavoro con la formula dello smart-working: “Faccio fatica, ma preferisco avere uno stipendio piuttosto che l’assegno di invalidità, ho solo l’accompagno”. Tramite un fondo ministeriale e poi regionale, ad Elisa è stata concessa dal giugno scorso una figura che l’assiste nella vita quotidiana: “Alessia mi aiuta negli spostamenti visto che non guido più, e nella cura di me stessa, ma è soprattutto una presenza psicologicamente importante. Come facevo prima? Mi sono un po’ arrabattata grazie a mia madre e mia cognata, ma una persona esterna ti fa sentire meno di peso sui familiari”.

La conoscenza con Manzini è avvenuta all’Avi Marche, un’associazione con sede a Montecchio che aiuta le persone con disabilità a recuperare la loro autonomia: “Marco è una forza della natura, anche lui combatte come me con questa bestia, ci si fa forza e si va avanti, ma lui è un vero guerriero e mi stimola a non abbattermi. Alle persone che leggeranno quest’intervista vorrei dire di godersi la vita, istante per istante, senza guardare lontano. E alle donne di far perno su loro stesse, senza appoggiarsi, perché se quel qualcuno si sposta cadiamo, invece quel qualcuno siamo noi”. Manzini vuole restituire a Elisa la voglia di vivere, la considera una missione: “Andiamo tutti i giorni ad allenarci in spiaggia e, tra calci e slanci, ha avuto grandi miglioramenti sia fisici che mentali. Questo mi regala davvero una grande soddisfazione”.