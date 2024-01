“Ange Band“ vero hard rock

Hard Rock incalzante, un mix di note forti e pungenti, testi diretti rigorosamente in italiano ma anche un po’ di ironia. Sarà proprio così che oggi alle 22, gli “Ange Band“ faranno vibrare e saltare fino a tarda serata la “Stazione Gauss“ in piazza Falcone e Borsellino a Pesaro. Enrico Bassi con la chitarra, Marco Angelini basso e voce ed Erik Lumen alla batteria, tre amici che, stanchi di suonare in una cover band il 25 giugno del 2020 decidono di fondare questo progetto musicale portando in giro per tutta Italia il proprio entusiasmo e tanta energia. Non solo una Band, ma un incontro di tre ragazzi che finalmente, venerdì, saranno a Pesaro con una nuova performance dallo stile unico inconfondibile e dal volume distorto e amplificato. L’evento sarà ad ingresso libero, gratuito, per informazioni chiamare il 331 7312514.

Ilenia Baldantoni