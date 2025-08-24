Angelo Musumeci è il nuovo allenatore del Team 80 Gabicce Gradara che anche la prossima stagione giocherà in serie B2 di volley. La scelta del presidente Daniele Montanari è caduta sul tecnico pesarese, un mix di esperienza, conoscenza delle categorie e del volley marchigiano e romagnolo e qualità umane. Un matrimonio rincorso e sfiorato in più occasioni anche negli anni scorsi, un flirt che e finalmente sbocciato e concrectizzato durante questa estate. Coach Musumeci arriva sulla panchina del Team 80 forte dell’esperienza vissuta negli ultimi due anni a Riccione prima in B2 e B1 e dei tanti campionati nelle Marche alla guida del Montecchio prima e del Blu Volley in seguito. Nuova stagione, nuova squadra, nuovo coach, ma ci sono certezze che restano sempre e segnano la continuità. Per la quarta stagione consecutiva Elena Franchi è confermata vice allenatrice del Team 80, ruolo che ha già ricoperto sotto la guida di Costanzi, Della Balda e Galli ed ora lo ricoprirà anche sotto la guida di coach Musumeci. Conferma scontata anche per il collaboratore tecnico Christian Pieri ormai profondo conoscitore delle questione tecniche, umane e psicologiche del Team 80 Gabicce Gradara. Il suo prezioso contributo sarà utile per le formazioni di serie B2 e serie D in egual misura come già accaduto nella scorsa stagione dove il suo apporto fu fondamentale anche durante i playoff della Prima Divisione culminati con la promozione. La presenza di Pieri è una di quelle che dà certezze e sicurezza a tutto l’ambiente. Pensi al Team 80 e trovi novità, sorprese e conferme più o meno previste, certamente pensi e vedi la schiacciatrice Alice Franchi, ogni anno senti dire che potrebbe essere l’ultimo e invece con reciproco piacere ogni inizio stagione l’anno da vivere sarà il prossimo. Alice nella sua carriera sportiva ha sempre e solo vestito la maglia del Team 80. Conferma importantissima anche nel reparto centrali dove per la terza stagione consecutiva, la quinta in assoluto, Greta Fradelloni vestirà ancora la maglia del Team 80.

b. t.