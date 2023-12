Anima del colore. La mostra di Gozzi

Sempre aperta e più che mai attiva anche durante le feste. La Galleria Rossini di Pesaro accoglie una nuova proposta. Sabato 30 dicembre alle 17 inaugura la mostra di Massimo Gozzi "L’anima del colore", promossa dal Comune di Pesaro nel percorso di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. "L’anima del colore" è il giusto titolo per una personale che è frutto di una vita dedicata alla rappresentazione di sensazioni, stati d’animo, sentimenti scaturiti dalla visione o ricordi di vita vissuta. L’uso dei colori ad olio e della spatola stesi su tela è la tecnica che ha permesso di rendere possibile questo scopo artistico mai banale o scontato. Gozzi è un pittore in grado di scoprire incredibili forme, misteriose relazioni, silenziose presenze, paesaggi di una profondità insospettata; vede tutto in modo diverso e nota particolari che la consuetudine aveva reso invisibili. Pennellate ampie e decise e rapide intuizioni cromatiche avvolgono in un manto onirico realtà oggettive e spunti di circostanze fatti rivivere attraverso la mediazione del "sentito" in una nuova essenza.

b.t.