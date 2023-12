“Animale libero“, sfida durissima

di Claudio Salvi

Si intitola Animale libero, l’ultimo film di Henry Secchiaroli che con questa pellicola cambia genere e si cimenta per la prima volta con un thriller-movie che vedremo sugli schermi la prossima primavera.

Secchiaroli, dopo tante commedie un film diverso. Che tipo di esperienza è stata quella di Animale libero?

"E’ stata un’esperienza di condivisione artistica straordinaria, un eccellente esempio di gioco di squadra realizzato da una troupe interamente marchigiana. Questo progetto ha avuto anche una dimensione “mistica“, grazie anche alla location avvolta nel mistero e immersa tra i monti di Carpegna, a due passi dalla residenza estiva di Umberto Eco. Quest’ambientazione ha contribuito in modo significativo alla narrazione di una storia dal forte impatto".

Quali le difficoltà incontrate sul set?

"Il cast del progetto include i talentuosi marchigiani Daniele Borghi, Francesca Di Modugno, Marco Florio, Nicola Grottoli e Claudia Salvatore (di Rieti), che hanno portato in vita la narrazione accanto alle scenografiche bellezze naturali della Carpegna. Un elemento distintivo della produzione è stata la presenza di lupi americani, il cui coinvolgimento ha aggiunto un livello di complessità alle riprese. Gestire gli intricati comportamenti dei lupi per alcune scene cruciali – i cui dettagli rimarranno un segreto fino alla rivelazione finale – ha richiesto un notevole impegno dal team. La sfida è stata amplificata dalle condizioni atmosferiche avverse: il freddo penetrante e la neve. Questo contesto ha posto il nostro protagonista, “Sesto“, di fronte a una prova ardua, costringendolo a recitare quasi senza vestiti, in balia del gelo e della neve, in una sequenza decisiva per il film".

Cosa racconta la sua nuova pellicola?

"Animale Libero è la storia di una creatura docile che diventa bestia quando scopre che oltre le sbarre della propria gabbia c’è il mondo. Una vicenda intima che sa di rivoluzione. Non è la storia di un conflitto mondiale che coinvolge popoli sottomessi ad un padrone dispotico; è piuttosto una guerra civile, sì, ma intestina. Che avviene all’interno di un nucleo familiare controverso, complesso, indubbiamente insano in cui l’ultima ruota del carro – una ruota storta che non ha mai girato bene, ma si è sempre fatta trascinare dal traino – si stacca dal suo perno. Per sempre".

E’ vero che c’è una produzione americana del film?

"In relazione a tale questione, posso confermare che il film non proseguirà con la distribuzione americana che si era proposta. Questa decisione è stata presa a seguito di divergenze di opinione riguardo alla visione artistica e al contenuto del film".

Il film da chi è stato prodotto? "Il film è una produzione di Hego Film Srl, realizzata grazie al supporto finanziario ottenuto tramite il Bando Cinema della Regione Marche. Questo progetto ha beneficiato anche del sostegno della Fondazione Marche Cultura e della Marche Film Commission, contribuendo significativamente alla sua realizzazione. In aggiunta, il sostegno della Fondazione Gabbiano e di TwentySix Entertainment ha giocato un ruolo fondamentale nel completamento del film".

Cosa significa per la sua carriera questa nuova produzione?

"La mia carriera di regista raggiunge una svolta significativa con questa produzione, che ritengo si distingua per l’eccellente livello tecnico e artistico. Piuttosto che considerarlo un traguardo lo vedo un trampolino di lancio verso sfide sempre più ambiziose".