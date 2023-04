Animali, bosco e laghetto. I tesori del Bioparco

Vita da Pacos, il bioparco nato sulle colline di Roncosambaccio, sta per spegnere la prima candelina. Per festeggiare il compleanno sarà organizzato nelle giornate dell’1, 2 , 3 e 4 giugno il festival "La terra dei Pacos": quattro giorni con laboratori per bambini, musica e libri. "Il parco ci sta dando delle soddisfazioni enormi, oltre le nostre aspettative – commenta Elisa Bilancioni, che ha dato vita al progetto insieme al marito Matteo Ceccarelli e ad Elisa, la maggiore dei suoi cinque figli – anche se non mancano le difficoltà. Possiamo dire che il bioparco ha svolto il suo ruolo come luogo nella natura e di dialogo, confronto, crescita e conoscenza".

Otto ettari di bosco, con tanto di laghetto, immerso nel verde, il bioparco mette i visitatori, soprattutto bambini, a contatto con gli animali (come cavalli, asini, caprette e alpaca) e con i ritmi della natura, è meta di tantissime famiglie e di visite scolastiche . Se il centro estivo per i bambini dai 3 ai 10 anni ha praticamente esaurito i 35 posti disponibili, dalla prossima settimana partiranno una serie di iniziative che accompagneranno i visitatori per tutta la primavera. Si comincia con il Festival della Restanza in programma nelle giornate del 22, 23, 24 e 25 aprile in un alternarsi di laboratori, workshop, concerti, spettacoli teatrali e mostre.

"Il parco è la casa dei bambini, ma la programmazione – spiega Giulia Coniglio che ha organizzato gli eventi insieme Matthias Canapini – è stata pensata anche per far trascorrere pomeriggi piacevoli e di qualità ai genitori".

"Siamo un luogo aperto a tutti – insiste Elisa Bilancioni – e ci fa piacere che il parco sia frequentato anche da chi non ha figli e perfino da chi è in smart working e preferisce lavorare nella natura piuttosto che nella solitudine di casa propria: noi siamo per accogliere tutte le ‘fragilità’".

Un altro appuntamento è stato organizzato per il primo maggio dal titolo "Con le mani con le mani ciao ciao". "Vita da Pacos – aggiunge Bilancioni – è aperto a tutte le persone che cercano la loro strada nella natura, nell’arte e nella vita comunitaria di campagna". Il parco fino a giugno sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.30. Per l’estate le attività si sposteranno dalla merenderia alla zona dell’agricampeggio, che è la parte più fresca del parco.

Chi volesse sostenere Vita da Pacos può farlo tramite crowdfunding sulla piattaforma produzioni dal basso:https:www.produzionidalbasso.comprojectvita-da- pacos-let-s-go. Info: vitadapacos.com

Anna Marchetti