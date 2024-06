Animalia, cambio ai vertici. Marchionni il presidente

Cambio al vertice dell’associazione Animalia: il nuovo presidente è Andrea Marchionni, già consigliere comunale nella passata consiliatura. "L’obiettivo nostro – osserva il neopresidente – è di aumentare la tutela della popolazione felina, incrementando le sterilizzazioni feline". Andrea Marchionni ha appena preso il posto di Luisita Galiotto, veterana nella protezione felina, la quale rimane comunque nel consiglio. "Dopo 12 anni alla presidenza di Animalia ho pensato fosse arrivato il tempo di un cambio, anche per gli acciacchi dell’età", dichiara la presidente uscente Galiotto, esprimendo soddisfazione per la scelta operata dall’assemblea. Andrea Marchionni ha accettato il ruolo con entusiasmo. "Sono onorato della scelta degli associati e della fiducia accordatami dalla presidente uscente che in questi anni ha fatto un ottimo lavoro. Lo sforzo quotidiano delle volontarie e volontari è stato notevole, spero di poter contribuire ad una sempre maggior collaborazione tra l’associazione e gli enti, in primis il Comune e l’AST, al fine di ridurre il randagismo felino e di migliorare la gestione sistemica dei gatti sul territorio". Animalia OdV (foto, il direttivo) è molto nota in città per aver gestito il gattile comunale di Pesaro fino a gennaio di quest’anno. Oggi il responsabile del gattile è Aspes che con un bando ha destinato la gestione operativa alla coop sociale T41b. Fondata nel 1996,Animalia, opera sin da allora per la protezione e la cura dei gatti abbandonati e per il contrasto al randagismo felino.

Riconfermate alla carica di vicepresidente e tesoriera-segretaria sono state Laura Camilli e Renata Sesana, mentre il resto del consiglio è composto da Luisita Galiotto, Daria Pierucci, Stefano Stoppioni e Barbara Priori.

Solidea Vitali Rosati