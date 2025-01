Anna Frank, cantiere ancora al palo. L’opposizione: "Fuori la verità". Pozzi: "Variante e poi si ripartirà"

I lavori alla scuola Anna Frank sono fermi. Prima di far ripartire il cantiere l’amministrazione dovrà approvare una variante. L’assessore Pozzi rassicura che, nonostante questo, i termini di consegna della nuova scuola – marzo 2026 – saranno rispettati. A ‘snasare’ che ci fosse un contrattempo è stato il Carlino, ma a stanare la questione è stato il centrodestra. "L’amministrazione dica la verità" hanno detto ieri i consiglieri comunali, in quota Fratelli d’Italia, Cristina Canciani, Giovanni Corsini, Michele Redaelli, Serena Boresta e Daniele Malandrino. In una nota Fratelli d’Italia ieri ha incalzato l’amministrazione per ottenere chiarimenti. Il 5 gennaio sul Carlino l’assessore Pozzi, nell’ambito di una generale ricognizione sui cantieri relativi all’edilizia scolastica, alla nostra domanda utile a verificare la presenza di problemi per rallentamenti che ci risultavano in seno alla edificazione della nuova Anna Frank, l’amministratore, smentiva che ci fossero e rassicurava invece sul normale proseguimento del cantiere, aggiungendo l’ipotesi di terminare entro il 2025, prima della scadenza Pnrr prevista per marzo 2026. "L’amministrazione dica la verità: il cantiere è immobile – ha ribadito ieri Redaelli –: già ad ottobre era avvenuto uno stop. In questi giorni non solo il cantiere è fermo, ma la ditta, anziché riprendere la costruzione ha accantonato il materiale".

L’occhio tecnico di Corsini, geometra, ha ulteriormente spiegato: "Le assi di legno risultano ora posizionate sopra le fondamenta dell’edificio, quindi non più a diretto contatto del terreno, ma sollevate come se fosse intervenuta una modifica nel calendario dei lavori, un impedimento che ne ostacola il montaggio. Come se, contrariamente alla previsione di lasciarlo dov’era per un tempo limitato, i tempi per “cause di forza maggiore” si fossero allungati, per un tempo non prevedibile". Abbiamo contattato Pozzi il quale sulla questione è entrato nello specifico: "Sull’Anna Frank stiamo per approvare una variante che, senza aumentare i costi, consentirà delle piccole modifiche progettuali rese necessarie durante la fase di cantiere – ha chiarito Pozzi –. Ma si tratta di normali modifiche che possono avvenire in fase di cantiere. Fatti gli approfondimenti che servono quando si approverà la variante riprenderanno i lavori senza ritardi nella consegna della scuola, prevista nella primavera 2026".

Se per Pozzi la situazione è del tutto ordinaria, per il centrodestra non lo è. "L’edificio è stato progettato per essere realizzato con una struttura in pannelli portanti ed in travi in legno lamellare. Il materiale dal mese di ottobre è presente in cantiere, accatastato e pronto per essere montato. Tuttavia da circa metà ottobre all’inizio di gennaio il legno risultava ammassato a terra coperto con dei teli precari". "Nonostante gli annunci il cantiere è di nuovo fermo – ha concluso Redaelli –. Faremo un accesso agli atti per capire meglio cosa stia succedendo".

Solidea Vitali Rosati