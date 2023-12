Anna Rita Calavalle consulente della Commissione femminicidio

L’urbinate Anna Rita Calavalle è stata nominata come consulente della Commissione Bicamerale femminicidio e violenza di genere. Qui accanto il giorno della firma, nella foto assieme all’onorevole Martina Semenzato, nominata il 26 luglio come presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e violenza di genere.

La nomina di Calavalle, già professoressa dell’Universita di Urbino, è una scelta importante per portare un contributo costruttivo per combattere attivamente il tema della violenza. La sua collaborazione, come si legge nell’atto di nomina, è a titolo gratuito.

