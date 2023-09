"Annata con picchi altissimi a Natale e Capodanno"

La stagione del tartufo è iniziata in tutta Italia, ma non ovunque le pepite hanno le stesse caratteristiche: "Sarà un’annata prolifica specialmente dalla metà di ottobre – spiega l’esperto mercatellese Giuseppe Cristini (foto) – con picchi altissimi verso Natale e Capodanno. La pioggia di inizio estate, con le brevi precipitazioni estive, ha fornito al sottosuolo un serbatoio di umidità molto utile. Ma è sempre il terroir che decide, e sicuramente quest’anno ai piedi delle roverelle marchigiane, in particolare in zona Sibillini, è ottimo. Non sarà un anno eccezionale come il 2019, ma i dati meteo, potrebbero indicare l’apertura di un ciclo positivo di un paio d’anni". Anche il vento, secondo i cavatori, ha un ruolo importante, specie quello invernale utile per far arrivare all’olfatto del cane il profumo del tartufo. Chiosa Cristini: "Con adeguate piogge e sole, la stagione 2023 ha le carte in regola per essere ottima".

gv