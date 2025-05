Annega nel fiume. Corpo recuperato dai sommozzatori

Entra in acqua in un tratto del fiume Candigliano, profondo oltre due metri, e annega. È accaduto il primo maggio verso le 12.30 ad Acqualagna (Pesaro Urbino), nel parco La Golena: la vittima è un 31enne di origine pakistana. L’uomo è andato subito in difficoltà e ha chiesto aiuto ma è sprofondato e annegato prima che gli altri bagnanti potessero soccorrerlo. Dopo la segnalazione dell’emergenza, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli e il nucleo fluviale di Pesaro, oltre a due elicotteri da Bologna e una squadra di sommozzatori. Il cadavere è stato recuperato alcune ore dopo.