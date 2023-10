Anniversario Unitalsi. Approda a Pesaro l’immagine della Madonna di Lourdes

Oggi, in occasione del 120esimo anniversario della fondazione dell’Unitalsi, sarà anche a Pesaro l’immagine della Madonna di Lourdes pellegrina in tutte le diocesi italiane. Questa della peregrinatio è un evento straordinario ma che si ripete nel tempo. Per quanti sono devoti alla Madonna di Lourdes e non possono raggiungere la grotta di Massabielle ai piedi dei Pirenei, è una occasione di fede ma anche di gioia, di conforto, di preghiera e di silenzio. La storia dell’Unitalsi cui si deve la realizzazione di questo evento in Italia è già di per se straordinaria e miracolosa. A Pesaro è presente dal 1937 quando alcuni cristiani diedero vita alla locale sottosezione presso la chiesa di Sant’Agostino.