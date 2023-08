Annullati tributi per 155mila euro Sei ricorrenti ’vincono’ il contenzioso

E poi c’è anche chi paga e non doveva ed ha ottenuto il rimboso. Oppure dopo aver avuto l’accertamento di pagamento per l’Imu ha saputo dimostrare, col tempo, di avere ragione e quindi di non dover versare nulla. Lo dimostra la determina n. 2007 dell’otto agosto scorso a firma del dirigente del settore finanziario che ha annullato un’entrata data per certa di 155.266,0 euro di tasse Imu. In particolare, si legge, "alcuni contribuenti hanno chiesto l’annullamento dell’atto portando nuovi elementi che legittimano l’istanza di parte. Vista e valutata – si legge – la nuova documentazione prodotta e le argomentazioni esposte a supporto delle istanze, considerato che sussistono i presupposti per procedere all’annullamento degli atti di accertamento Imu, si approva i provvedimenti di annullamento degli accertamenti Imu emersi dal controllo e verifica dal 2014 al 2021 per un totale di sei cartelle.

Ma se questi contribuenti hanno dimostrato di essere in regola con la legge e di aver diritto all’esenzione (è il caso dei coniugi che possono avere la residenza in due comuni diversi per esigenze di lavoro o di volontariato, ed essere entrambi esenti dal pagamento dell’Imu sulla casa) ce ne sono a decine che ricorrono alla commissione tributaria provinciale, regionale fino alla Cassazione per vedersi riconoscere le proprie ragioni ritenendo ingiusta. E questi crediti, al momento della definizione favorevole al ricorrente, vanno cancellati per sempre.