Anoressia, bulimia: i mostri: "I nostri figli sono nel tunnel. A loro e a noi servono aiuti veri"

Fiocchetti e palloncini lilla in piazza per un sos sui disturbi alimentari. I 10milioni di euro stanziati dal governo per il 2024, dopo il dietrofront sul tema delle malattie del comportamento alimentare, non sono bastati a placare la protesta. In piazza del Popolo, è infatti scesa una delegazione di genitori, associazioni ed esperti del settore – con capifila i consiglieri regionali Micaela Vitri e Andrea Biancani (Pd) – per richiedere maggiore attenzione e continuità sulla tematica, una piaga sociale che colpisce 4mila persone all’anno.

"Le nostre figlie combattono entrambe contro il mostro dell’anoressia – raccontano Silvia Nicusanti e Monia Parlani –. Mia figlia 24enne, nello specifico, è stata ricoverata l’anno scorso per otto mesi – continua Nicusanti –. Un ricovero lungo seguito quotidianamente da uno psicologo, uno psichiatra ed un nutrizionista. Adesso, è seguita a Galantara, il centro specializzato sulla tematica, una risorsa che però va potenziata".

Parliamo di famiglie intere che si ammalano intorno al paziente, sono infatti disturbi che non riguardano solo il contesto fisico, ma anche quello psicologico e sociale: "Mia figlia minorenne adesso si trova in un centro – continua Parlani –, ma quando uscirà da lì, a Galantara non so se potrà accedervi perché manca una figura dedicata ai minorenni", la struttura ha infatti dovuto bloccare l’accesso ai minori per mancanza di personale.

"Serve potenziamento – spiega Elena Vannucci, mamma di una giovane che combatte contro l’anoressia –. Non c’è più un canale di salvataggio, ad oggi le cure per uno psicologo costano a noi famiglie 60 euro alla settimana, e parliamo di percorsi che durano anche anni".

Al fianco delle famiglie anche diversi professionisti del settore; i Giovani Democratici Pesaro e Urbino e i due consiglieri regionali Vitri e Biancani che concentrano la battaglia sul contesto locale: "Avere questi 10milioni è un primo sollievo, ma non ci dà nessuna garanzia – spiega Vitri –. Chi lavora in questi centri deve avere la certezza di poter assumere del personale qualificato in modo continuativo".

Le principali richieste dei consiglieri sono: l’aumento del personale specializzato a Galantara, stabile e a tempo indeterminato; il ripristino del servizio anche per i minori che attualmente possono rivolgersi solo al Salesi di Ancona; e continuità per la struttura nell’assistenza dei pazienti. "Le criticità presenti non sono certamente imputabili al personale del centro di Galantara, che da sempre garantisce professionalità e umanità, ma sono legate alla carenza di personale, spesso con contratti a tempo determinato", continua Biancani.

Le famiglie intanto fanno fronte comune sulla tematica, sostenute dal Fada (associazione genitori di Fermo), per un distaccamento anche in zona. Per supporto e informazioni è possibile contattare il 330 250892.

Giorgia Monticelli