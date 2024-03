Anoressia e bulimia: "Aiutiamoci tutti insieme"

"Facendo rete nessuno potrà più sentirsi solo". In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, un gruppo di genitori e famigliari di persone affette da disturbi del comportamento alimentare attivano un percorso di sostegno alle famiglie della provincia. A guidare l’operazione c’è Silvia Nicusanti, mamma di una ragazza di 24 anni affetta da anoressia e seguita al Galantara. "L’obiettivo del progetto è di diventare un sostegno concreto per le famiglie che spesso si sentono abbandonate a se stesse – sottolinea Nicusanti –. Diamo aiuto nel supporto e nella condivisione dell’ascolto reciproco; superiamo l’isolamento causato dalla malattia; incontriamo persone che vivono la stessa situazione; sperimentiamo incontri di auto mutuo aiuto per i caregiver".

Il gruppo di genitori è sostenuto dall’associazione Fada di Fermo che si fa promotrice, da anni, di iniziative volte a sensibilizzare sul tema. "Solo unendosi tutti per un obiettivo comune – sottolinea Carla Coccia, presidente Fada Fermo –, possiamo fare la differenza". Emozionante è stata poi la testimonianza della 25enne Arianna, affetta da disturbi alimentari, che ha raccontato la sua battaglia: "Delle volte si è convinti che dal quel tunnel non si possa più uscire, ma la luce c’è. È necessaria più consapevolezza sulla malattia che è fatta di molteplici sfaccettature sottovalutate da chi vive il disagio e anche dalle famiglie".

Ad accogliere con spirito la proposta di una rete di sostegno, sono stati i comuni di Pesaro, Urbino, Fossombrone e Fano, che il 15 marzo illumineranno alcuni monumenti delle città. "Il Galantara, seppur con i cambiamenti messi in atto negli ultimi mesi, non ha mai fermato la sua azione di aiuto – ha sottolineato la dottoressa Michela Rossi, referente della struttura -. Fanno parte della squadra, oltre a me come psicologa e psichiatra, anche due dietiste e un’infermiera. Tutte formate e specializzate sui disturbi alimentari".

Su questo rimane ancora il difficile scoglio dell’ingresso all’interno del Galantara per un percorso di riabilitazione che può essere garantito solo ai giovani sopra i 17 anni d’età. "Sollecito l’Ast – sottolinea la consigliera Anna Maria Mattioli - a procedere alle dovute assunzioni di professionisti in grado di restituire alla città la possibilità di offrire cure doverose in prossimità della propria residenza, agli adolescenti affetti da disturbi del comportamento alimentare, senza destabilizzarli allontanandoli dalla famiglia, dalla scuola e dagli amicii". Di seguito il riferimento telefonico del gruppo: 330 250892.

Giorgia Monticelli