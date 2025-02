Anoressia, l’sos delle madri: "Salveremo le nostre figlie. Ma ormai lottiamo da sole"

"All’inizio non ci eravamo accorti che aveva smesso di mangiare. Era estate, usciva di più. Poi quella magrezza è diventata sempre più evidente. E da lì è stato un inferno. Aveva 16 anni". E’ una delle tante storie emerse mercoledì scorso durante un incontro alla Celletta. C’erano 11 persone, accomunate da un fardello pesantissimo e dall’angoscia di non intravedere soluzioni all’orizzonte: il fardello dell’anoressia, della bulimia, di tutti quei disturbi alimentari che sempre più spesso coinvolgono giovani e giovanissimi, e disgregano intere famiglie. Quelle famiglie da tempo condividono problemi e paure, incontrandosi regolarmente per sostenersi ma anche per gridare quel senso di solitudine che spesso avvertono quando chiedono aiuto alle istituzioni.

"Da un paio d’anni noi genitori di ragazze che frequentano il Centro per i disturbi alimentari di Galantara – racconta una mamma – ci vediamo per darci dei consigli, farci coraggio: la lotta contro questo genere di disturbi è estenuante. Siamo una trentina di persone di tutta la provincia". Mercoledì scorso, però, alla Celletta, non c’erano pacche sulle spalle, ma pugni sul tavolo. "Non si può andare avanti così – racconta una mamma –. Non sappiamo dove portare i nostri figli. Dopo il ricovero, una volta usciti dalle strutture, siamo abbandonati a noi stessi". Il Centro diGalantara, a detta delle famiglie, non è in grado, con il personale di cui dispone, di far fronte a tutte le necessità. E sono bisogni che non ci si può prendere il lusso di rimandare. "Servono psichiatri, psicologi, nutrizionisti... ora manca la metà del personale. Ci sono due nutrizioniste, ma una è discontinua, l’altra è sovraccaricata di richieste. Un percorso serio richiede 2 anni di terapia con lo stesso specialista, altrimenti ogni volta è un ricominciare daccapo".

Stesso problema anche con gli psichiatri: "Per un ricovero serve comunque lo psichiatra del Csm (Centro di salute mentale) e anche lì la carenza si sente: i pochi rimasti si dividono tra reparto, centri territoriali, tso... Mi domando quanto resisterà il medico attualmente in servizio. Ora ci sono degli specializzandi che danno una mano, ma non possono autorizzare interventi". E poi c’è il problema dei minori: "In provincia non c’è alcun servizio per loro. Bisogna andare al Salesi. Ci sono 4 mamme costrette a farlo tutte le settimane. Sono sfinite. E spesso non riescono neanche a sostenere le spese, perché dal privato partono 120 euro a seduta". Ma non è sempre stato così: "Mia figlia – dice una mamma – è viva grazie al Csm. Ho fiducia nel servizio, se messo nelle condizioni di lavorare, può fare tanto. Ma così no".

Aggiunge un’altra mamma: "Mia figlia si è ammalata che era una ragazzina. Per un anno l’abbiamo fatta seguire privatamente da una psicologa e da una nutrizionista. E’ stata presa in carico al Salesi, perché era minorenne, poi c’è stato un ricovero in una struttura, anche questa fuori provincia. Insomma, dispiace dirlo, ma nel mio caso, da Pesaro, non ho avuto alcun supporto. E questo ti destabilizza. Ora il mio pensiero è: quando mia figlia uscirà dalla struttura, cosa accadrà? Dovremo di nuovo affrontare il fatto di essere soli? E fino a quando possiamo reggere?"

Benedetta Iacomucci