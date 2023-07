Anpi Urbino condanna Sgarbi per dichiarazioni sessiste, "Non abbiamo bisogno di guitti abbruttiti"

Anpi Urbino condanna le dichiarazioni a sfondo sessista del prosindaco Sgarbi: "Abbiamo dovuto assistere all’ennesimo turpiloquio triviale, scurrile e sessista del sottosegretario Sgarbi, sedicente "goliarda e futurista", ad una serata del museo Maxxi. Il sindaco non può continuare a far finta di niente: sottragga la città da una gogna insopportabile. Non abbiamo bisogno di guitti abbruttiti da sessismo e bieca volgarità, ma di una politica culturale degna di Urbino". Hanno aderito Arcigay Agorà, Istituto E.Cappellini, M5s, Pd e Sinistra per Urbino.