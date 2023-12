Anselmo Bucci, il pittore delle nostalgie

di Cecilia Casadei

Succede a Gradara, uno dei borghi più belli d’Italia che dedica all’arte risorse e passione. E’ L’evento che racconta la poetica e la storia di uno fra i più significativi artisti italiani del Novecento a oltre sessant’anni dalla sua morte. Anselmo “Bucci da Fossombrone“, come in principio si faceva chiamare alla maniera dei grandi del passato, a suggellare uno spirito di appartenenza al luogo dove nasce nel 1887 e che lascerà, giovanissimo, alla volta di Parigi, dopo gli studi all’Accademia di Brera di Milano. Il taglio del nastro alla presenza di Filippo Gasperi, sindaco di Gradara, di Massimo Berloni, sindaco di Fossombrone, Emanuele Petrucci sindaco di Mombaroccio e personalità dell’arte, della cultura in una Gradara incantevole con le luci scintillanti ad illuminare il Natale alle porte.

Bucci e il suo mondo, personaggio inquieto, errabondo senza rinunciare al ritorno frequente nella sua regione natìa. Pittore, incisore, decoratore, arredatore di piroscafi, scrittore, illustratore di opere letterarie. Eclettico artista a lungo dimenticato che merita un posto d’onore fra i grandi del Novecento. Sono trascorsi circa 50 anni prima della sua ri-scoperta, un percorso, il suo, che ha contribuito ad alimentare una identità marchigiana con un risvolto europeo. A dirlo è Luca Baroni, giovane, talentuoso curatore della mostra, direttore della rete museale Marche Nord: "una esposizione grandiosa per qualità e quantità delle opere, la più grande mostra, dopo quella del 2003 della provincia di Pesaro Urbino, realizzata con il concorso del comune di Fossombrone e i prestiti di collezionisti privati. E’ l’opera simbolo tra le 150 esposte al MARV di Gradara, 30 delle quali di proprietà del collezionista pesarese Elio Giuliani, a catturare subito l’attenzione: "amanti sorpresi" del 1920, una ardita composizione che rimanda al 500 veneziano, al tema degli amori adulterini tra Venere e Marte, un dipinto che spicca nel panorama di tutta la produzione artistica marchigiana del secolo scorso. La pelle chiara, le morbide forme di una donna nuda con la mano dell’amante che le stringe il seno e lo sguardo esterefatto del consorte tradito. Una suggestione assicurata, omaggio alla memoria del mito di Paolo e Francesca.

La passione per il corpo femminile emerge anche da una figura nuda del 1927. E’ quella di “Giuditta“, le mani dietro la schiena, lo sguardo che pare un interrogativo. Il ritratto di “Rosa Rodrivo La bella“, datato 1923, un lavoro che trasuda un alone di Art Nouveau, immagine archetipica della femme fatale degli anni ’20: lo sguardo fisso ed enigmatico evidenziato dal trucco scuro, le labbra disegnate a forma di cuore per una velata sensualità, l’abito che lascia le spalle completamente nude. E ancora una “Giulietta“ del 1910 che ricorda, almeno un poco Toulouse Lautrec. Sono solo alcune delle tele riunite nel ciclo tematico “Le donne“, amiche, compagne, amanti, modelle di Bucci, cui la mostra dedica risalto. Bucci vivrà in Veneto, in Lombardia, nella Parigi di Modigliani e di Picasso dove rimase dal 1906 al 1915 , periodo che darà origine alla serie “Paris qui bouge“ e opere come “Interno dello studio di Parigi“ che strizza l’occhio alla pittura di Degas, quando in esposizione un’altra opera sul tema della danza richiama il lavoro del celebre maestro impressionista. Bucci e la fascinazione dell’arte incisoria cui si dedica con impegno, espressione di un’arte che lo appassiona e la mostra ci consegna uno straordinario reportage della sua abilità tecnica attraverso il segno diretto della puntasecca. Il suo rientro in Italia, volontario nella Grande Guerra come ciclista dove troverà i futuristi Marinetti e Boccioni che influenzeranno, talora, la sua espressione artistica, in tasca un taccuino per fissare momenti, emozioni da tradurre nelle incisioni. La centralità della figura umana, le piccole cose del quotidiano per un racconto intimo e profondo.

Una serie di autoritratti, e disegni, cui è dedicata una intera sala, documenti, lettere, fotografie, la sua tavolozza dei colori. Per un viaggio che restituisce il profilo di un artista che ha saputo incidere nell’esperienza umana e culturale attraverso il linguaggio dell’arte, investire l’identità di un linguaggio che abbraccia la coscienza individuale e quella collettiva. Lo sguardo di un indiscutibile talento che ci restituisce “il segreto stesso delle cose“. Anselmo Bucci che aveva respirato il clima delle avanguardie artistiche come risultato di una spaccatura, la vera conquista per lui sarà uno spazio di libertà e autonomia stilistica che la mostra illustra sapientemente.