Anselmo Bucci, la vocazione europea dalle Marche a Parigi

La Rete Museale Marche Nord, diretta da Luca Baroni e che vede il Comune di Gradara come ente capofila assieme ai comuni di Apecchio, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Mombaroccio e Terre Roveresche, si prepara a presentare al pubblico il suo primo grande evento espositivo: "Bucci. Dalle Marche a Parigi", finanziata dalla Regione Marche e prodotta dal Comune di Gradara in collaborazione con il Comune di Fossombrone, Gradara Innova e dalla Rete Museale Marche Nord. La mostra, dal 2 dicembre al 18 febbraio 2024, andrà a coronare un anno particolarmente significativo per il Museo d’Arte Rubini Vesin).

Il museo inaugura con Bucci una stagione espositiva ricchissima di appuntamenti. Saranno oltre 150 tra dipinti, disegni, incisioni e fotografie le opere esposte di Anselmo Bucci (1887-1955), eseguite tra il 1904 e il 1950 e arrivate a Gradara grazie al prestito eccezionale della Quadreria Cesarini di Fossombrone, dell’Archivio Anselmo Bucci e di importanti collezionisti privati. Nato a Fossombrone, Bucci si forma all’Accademia di Brera di Milano prima di emigrare, giovanissimo, a Parigi. Qui, sviluppando la fascinazione marchigiana per l’arte grafica e la calcografia, diventa in breve tempo uno degli incisori più apprezzati della scena artistica francese, ricevendo il plauso di critici eminenti come Guillaume Apollinaire.

Artista di vocazione europea, Anselmo Bucci viaggia tra l’Italia e l’Europa, tornando frequentemente nelle Marche, di cui traccia intime descrizioni figurative e letterarie. A oltre sessant’anni dalla sua morte, Bucci viene progressivamente riscoperto come uno dei massimi artisti italiani del ‘900, e una figura di particolare importanza per l’identificazione di una identità marchigiana nelle arti figurative.

La mostra "Bucci. Dalle Marche a Parigi" rappresenta la prosecuzione del progetto "Dalle Marche all’Europa: tre artisti per Gradara", finanziato dal Bando Eventi della Regione Marche. Si tratta di tre artisti originari della provincia di Pesaro-Urbino ma attivi ad altissimo livello europeo: Luigi Toccacieli (nato nel 1945), Anselmo Bucci (1887-1955), e Guerrino Bardeggia (1937-2004).