Anselmo Bucci, reporter speciale

Da oggi e fino al 25 giugno lo storico palazzo Seta-Rufo-Cattabeni, ovvero, più comunemente, il Monte di Pietà, ospiterà una interessantissima mostra dedicata all’Anselmo Bucci “cronista“ pittorico del Giro d’Italia. L’occasione, ovviamente, è il passaggio del Giro a Fossombrone il 13 maggio prossimo.

Dal 28 aprile al 18 maggio 1939 Anselmo Bucci fu invitato dal comitato organizzatore del Giro d’Italia a documentare coi suoi rapidi schizzi le tappe della 27ª edizione. Gli fu compagno di viaggio il giornalista e scrittore Orio Vergani, che allora collaborava al Corriere della Sera. Per il pittore non era la sua prima esperienza al seguito del ciclismo: già nel 1935, infatti, aveva immortalato il Tour de France e tre anni prima, nel 1936, lo stesso Giro d’Italia, nel percorso da Bari a Firenze. Idem nel ‘37, quando raccolse le sue impressioni in un articolo pubblicato su L’illustrazione italiana.

S’è detto del Giro del 1939. Quell’anno lì, come si ricorderà, vinse Gino Bartali. Anselmo Bucci ne trasse 192 disegni rilegati in album che da poco sono stati smontati e resi disponibili sul mercato antiquario. Ma come ci spiega il curatore Luca Baroni, i disegni in mostra a Palazzo Cattabeni sono quelli che riguardano il Giro del 1940. Sono una quarantina di tavole ad acquarello e fanno parte di un corpus che ne conta centouno e che in origine costituivano un dipinto colossale.

Toccante e significativa la nota che Bucci scrisse sul verso dell’ultima tavola, la numero 101: "Milano 10 giugno 1940 - Ore 6 - Dichiarazione di guerra". Poiché è scritta sul retro della tavola, nella mostra è possibile leggerla solo in foto. In quell’edizione vinse un tale Fausto Coppi, l’Airone. Era il 9 giugno, il giorno prima della dichiarazione di guerra annunciata dal balcone di Palazzo Venezia. Il resto è storia, come si dice.

Il biglietto che dà accesso alla mostra (4 euro) sarà valido anche per la Quadreria Cesarini, nella quale l’altro ieri ha fatto ritorno “L’autunno“, una tela di Bucci da poco finita di restaurare a cura degli esperti dell’Università di Urbino.

a. bia.