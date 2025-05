Ore di ansia per i 3 ragazzi scomparsi a Pesaro: ricerche nelle stazioni ferroviarie

Pesaro, 19 maggio 2025 – Sono fuggiti di casa e hanno preso un treno verso sud. La polizia, fin dalle prime ore del mattino di ieri, è alla ricerca di tre minorenni pesaresi di 15, 16 e 17 anni che si sono allontanati dalle loro case, sembra volontariamente, tutti e tre insieme. Avrebbero improvvisato, secondo quanto ipotizzato dalla Questura, una fuga in treno verso il sud delle Marche per motivi che non sono noti.

Per i loro genitori sono ore di vera angoscia visto che, almeno fino alla tarda serata di ieri, i tre non erano stati trovati. Non vedendoli nelle loro camere hanno allertato la Questura che ha immediatamente diramato le ricerche. I tre, due maschi di 15 e 17 anni e una ragazzina di 16 anni, sono tutti di Pesaro e abitano con i loro genitori.

La Questura si è immediatamente attivata coinvolgendo tutte le forze dell’ordine. Utili, per trovarli e ricostruire le tappe di questo allontanamento, potranno essere anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle stazioni ferroviarie. L’unico contatto con i genitori l’ha avuto uno dei tre, nel pomeriggio, quando ha deciso di mettersi in contatto con mamma e papà per tranquillizzarli dicendo “stiamo tutti bene”.

Dopo questa telefonata, però, non avrebbero dato più notizie. Inizialmente l’allarme era scattato solo per un ragazzino ma poi le segnalazioni si sono moltiplicate per tre. Le ricerche sono proseguite e la speranza è che possa trattarsi di una bravata e che presto facciano ritorno a casa. Dopo che si è diffusa la notizia alcuni cittadini si sono messi in contatto con le forze dell’ordine per segnalare “movimenti sospetti“ che potessero essere compatibili con la descrizione.

“Abito davanti alla ferrovia dismessa di Fossombrone – ci ha raccontato una donna che ha contattato la polizia per raccontare un presunto avvistamento dei tre fuggitivi –. All’incirca alle 6 del mattino ho sentito tre ragazzini (due maschi e una femmina), parlare ad alta voce. Uno di loro mi ha salutato e mi ha detto buongiorno. Ho avvisato le forze dell’ordine. Mi ha fatto strano vederli lì, l’età potrebbe corrispondere ed era mattina molto presto”. Il nuovo allarme arriva a poche ore da quello rientrato per la scomparsa di un bimbo di circa 10 anni che una testimone avrebbe visto oltrepassare il cancello del Ponte Vecchio di Vallefoglia e scomparire nel fiume. Le ricerche del ragazzino hanno tenuto col fiato sospeso, per tutta la notte, soccorritori, forze dell’ordine e residenti. Ma senza denuncia di una scomparsa, sono state sospese.