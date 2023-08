Ansia all’inizio della serata Due bambini si perdono Ritrovati dopo due ore

La festa delle candele inizia nella paura. Ansia, per un paio d’ore, per due bambini di 5 anni, smarriti nel nulla nella spiaggia di levante. L’allarme è partito dai Bagni Gabri, nella zona numero 7 dell’arenile. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando l’altoparlante ha segnalato la scomparsa dei due piccoli. Allarmati genitori e conoscenti. Poi la paura si è propagata per tutta la spiaggia. Tutti si sono adoperati per cercare i due bambini ma il tempo passava. Gli annunci si sono susseguiti fino a tarda sera. E, sul posto, si sono precipitati Capitaneria, polizia e 118. Intorno alle 20, la lieta notizia, con un sospiro di sollievo per tutti: erano stati ritrovati. Partito, in segno di festa, anche un fragoroso applauso.