Antartide: terra di nessuno tra pinguini e foche

L’Antartide è un territorio situato al di sotto del 66° parallelo sud, dove cielo, terra, ghiaccio e mare si incontrano, ultimo continente ad essere stato esplorato. Gli unici abitanti sono pinguini e foche, per gli uomini non sarebbe possibile sopravvivere a lungo in un territorio così inospitale sia a causa delle temperature estreme, che possono raggiungere un minimo di meno 89.2 gradi e un massimo di meno 20 gradi, sia per la conformazione del territorio, ricoperto dal ghiaccio per il 98% e da speroni di roccia per il restante 2% . In Antartide il sole sorge all’equinozio di settembre e tramonta sei mesi dopo, durante quello di marzo: si alternano quindi sei mesi di luce e sei di buio. Durante l’inverno la calotta di ghiaccio che ricopre il continente si estende sul mare, raddoppiando le sue dimensioni e creando una barriera impenetrabile, che si restringe con il ritorno dell’estate.

Il continente antartico è detto "terra di nessuno" perché nessun ente governativo detiene il potere su questo territorio. Solo ai ricercatori (mille in inverno, cinquemila in estate provenienti da diversi Paesi)

è permesso disporre degli spazi per scopi scientifici. Ciò che regola l’utilizzo di questo laboratorio naturale è il Trattato Antartico firmato il 1° Dicembre 1959. I 12 Stati che ne fanno parte, tra cui l’Italia, devono rispettare dei principi guida che salvaguardano la flora

e la fauna presente e vietano rivendicazioni territoriali, attività di carattere militare e nucleare.

Classe terza