Antenna al cimitero, il Tar ha detto sì

di Sandro Franceschetti

Dal Tar il via libera a un’antenna di 24 metri vicino al cimitero. Brutta tegola per il Comune di Mondolfo - che comunque promette battaglia - e per i suoi cittadini di via Andrea Costa. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso della società di telefonia mobile Iliad contro il diniego dell’Ente locale all’installazione di un ripetitore di oltre 20 metri su un terreno privato posto tra il camposanto e il quartiere residenziale vicino. E, dunque, il dispositivo, tecnicamente definito Srb (stazione radio base), verrà impiantato, nonostante la contrarietà del Comune.

La decisione del Tar, infatti, obbliga l’ente a rilasciare l’autorizzazione, che aveva negato nel maggio del 2022, quando Iliad presentò l’istanza dopo aver raggiunto l’accordo con il proprietario della terra, il quale, a questo punto, è destinato a mettersi in tasca diverse migliaia di euro all’anno. In un passaggio della sentenza si legge che "i Comuni possono solo stabilire specifici divieti d’installazione delle Srb in siti ‘sensibili’, mentre, per il resto, non possono prevedere divieti generalizzati, né direttamente né in via surrettizia, oppure imporre l’ubicazione in siti puntuali". E in un ulteriore parte del dispositivo viene chiarito che l’indicazione contenuta nella legge regionale numero 12 del 2017, secondo la quale le antenne vanno collocate in via prioritaria nei terreni comunali, rappresenta solo "un criterio preferenziale e non può essere utilizzato per vietare l’installazione su siti di proprietà privata idonei e compatibili con i valori tutelati dalla normativa". Più avanti la sentenza evidenzia pure che la programmazione dei comuni non deve andare a scapito dell’interesse dei gestori a realizzare o a implementare in maniera celere la propria rete. Insomma, così come già accaduto recentemente in altri comuni marchigiani, il Tar ha dato ragione alla società di telefonia.

"Si tratta di una sentenza che ci lascia molto amareggiati – sottolinea una nota dell’amministrazione – e che stiamo valutando, insieme ai legali, di impugnare al Consiglio di Stato. Ciò, coerentemente al nostro diniego all’antenna espresso nel 2022, in quanto il sito proposto, oltre a non rispettare le previsioni localizzative riportate nel Piano Antenne (votato all’unanimità dal consiglio comunale), non è neppure conforme alla legge regionale numero 12 del 2017 che indica come prioritaria l’installazione dei ripetitori nei terreni comunali".

"Purtroppo – aggiunge il comunicato -, negli ultimi anni sono diversi i pronunciamenti a favore delle compagnie telefoniche e della liberalizzazione delle antenne, considerate dalla normativa nazionale come opere di urbanizzazione primaria e aventi caratteristiche di pubblica utilità, impedendo, di fatto, a tutti i comuni la corretta pianificazione degli insediamenti urbanistici e territoriali degli impianti. Martedì prossimo, alle 21, incontreremo i residenti del quartiere al parcheggio del cimitero, per aggiornarli sull’intera situazione e i possibili sviluppi".