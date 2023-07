Antenna, il fronte torna bollente "Il sindaco si muova per toglierla"

Dopo una quindicina di giorni di silenzio, l’antenna di Fiorenzuola di Focara torna sotto i riflettori "anche perché in queste settimane il borgo è pieno di turisti e ci sono file chilometriche di auto parcheggiate, perché è un grande polo di attrazione", dice Fabrizio Oliva presidente della Riviera del San Bartolo e coordinatore di Federalberghi di Pesaro e Gabicce. Scende in campo Oliva anche perché è in programma per questo pomeriggio, tranne rinvii dell’ultimo momento, il consiglio del parco del San Bartolo, che è presieduto da Silvano Leva. E l’ordine del giorno sarà proprio la rimozione di quell’antenna piazzata accanto alla chiesetta del borgo e che si vede da ogni punto cardinale tra le proteste dei turisti che raggiungono Fiorenzuola.

La presa di posizione di Fabrizio Oliva ha un fine: portare allo scoperto il sindaco Matteo Ricci per cui "chiediamo al sindaco un pronunciamento sulle iniziative in merito al ’cotton fioc’ come lo ha chiamato lui, quando Fiorenzuola è stata eletta tra i borghi più belli d’Italia. Non accettiamo – continua Oliva – eventuali mediazioni su ridimensionamenti, ma chiediamo la rimozione senza indugio". Una spinta forte quella data al primo cittadino a prendere una posizione perché "si parla di un ridimensionamento di 4 metri dell’antenna e se fosse questo potremmo parlare di pagliacciata e presa in giro per la comunità e gli operatori turistici".

Oliva tira in ballo il sindaco direttamente anche perché pare che non stia correndo buon sangue sull’argomento antenna con Maria Rosa Conti, assessore all’Ambiente di Pesaro. Una controffensiva che sta partendo da Fabrizio Oliva, ma che vede all’opera in maniera molto attiva anche il presidente del parco Silvano Leva che vuole in qualche maniera chiamare in causa la Soprintendenza che a suo tempo aveva espresso voto favorevole per l’installazione di questa antenna 5G all’interno dl borgo di Focara. "Perché qui tutti quanti quelli che ora si dichiarano contrari a suo tempo hanno votato sì all’installazione dell’antena – continua Oliva – e qui la parola decisiva è quella della Soprintendenza".

Vittorio Sgarbi dopo la visita a Fiorenzuola aveva delegato del problema proprio la responsabile per Ancona e Pesaro, ma lo stato delle trattative con "Iliad" non si conoscono. Intanto sollecitazioni forti stanno arrivando, per la definitiva rimozione dell’antenna, anche da Cristina Busi che ha a Fiorenzuola il suo ’buen retiro’ estivo (ma non solo) e che ha già incaricato il suo avvocato di seguire passo passo questa vicenda tanto che per fine mese sarà a Fiorenzuola.