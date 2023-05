Antenna, la battaglia del comitato "Difendiamo il diritto alla bellezza"

Sull’antenna 5G di Iliad a Fiorenzuola di Focara stanno partendo i fuochi d’artificio perché è stata presentata una interrogazione in Parlamento da parte del deputato della Lega Mirco Carloni. Se non ci saranno intoppi governativi dovrebbe fare una puntata sul borgo-gioiellino del San Bartolo anche il ministero del Turismo Daniele Santanché, in visita a San Marino, messa in moto da Cristina Busi, la regina di Fiorenzuola. Il tutto in attesa che prenda posizione anche Vittorio Sgarbi.

Oltre a questo, ieri ha preso corpo anche il comitato contro l’antenna accompagnato da seicento firme di residenti: il fine è uno solo, spostare quella antenna alta 30 metri dal paesino. A seguire le varie operazioni – l’antenna non è ancora attiva – due avvocati, Maurizio Terenzi e Roberto Andreani, quest’ultimo messo in campo proprio da Cristina Elmi in Busi nella cui abitazione ha domicilio il comitato. A guidare l’esercito delle 600 firme Annalisa Cecchini (presidente), Monica Bianchi (vicepresidente), Beatrice Bezziccheri, Simone Romani, Myriam Moretti, Maria Teresa Raffaelli e Marco Federici. "Il comitato propugna la difesa e la salvaguardia del territorio e il diritto alla bellezza e alla salubrità dell’ambiente quale inestimabile patrimonio di cui il territorio di Fiorenzuola dispone... nonché il diritto alla salvaguardia del territorio da attività speculative diritto irrinunciabile e primario che va perseguito e tutelato, costituendo Fiorenzuola un unicum dal punto di vista paesaggistico, storico e culturale".

Particolarmente dura e con un bersaglio preciso l’interrogazione che ha presentato il deputato Mirco Carloni della Lega. Perché chiede ai ministri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al ministro della Cultura, visto anche che l’antenna di Iliad si trova all’interno del parco del San Bartolo, di "verificare le ragioni del parere favorevole all’impianto rilasciato dalla soprintendenza ai Beni paesaggistici e ambientali". Nella sostanza il deputato chiede le ragioni per le quali la funzionaria Simona Guida ha dato parere favorevole all’installazione. Punto questo che avrebbe suscitato anche la ‘curiosità‘ di Vittorio Sgarbi. Una interrogazione con il veleno in coda perché Carloni punta prima sull’aspetto riguardante proprio il parco e quindi il ruolo dell’antenna per cui "si dovrebbe conciliare con le esigenze del territorio, in particolare in un luogo strategico da un punto di vista ambientale, culturale e turistico". Nell’interrogazione ai due ministeri si cita anche il ruolo dell’ex presidente dell’ente parco "che si è espresso favorevolmente all’installazione dell’antenna".

Secondo alcuni esperti sarebbero parzialmente vero che l’antenna doveva risolvere il problema della spiaggia di Fiorenzuola perché il segnale servirebbe a coprire anche tutta l’area dell’alto Montefeltro.

