Antenna vicino all’asilo messa in funzione a Muraglia (Pesaro): "Pronti esposti e ricorsi"

Pesaro, 23 giugno 2023 – Attimi di tensione ieri mattina a Muraglia tra alcuni cittadini che chiedevano spiegazioni e alcuni operai che stavano terminando gli allacci per mettere in funzione un’antenna di una trentina di metri di due compagnie, Tim e Vodafone, a nemmeno venti metri da un asilo e anche in questo caso con il ripetitore in mezzo alle abitazioni.

L’avvocato Marianna Galtieri che sta seguendo questa storia per conto di molti condomini ("abbiamo già raccolto 170 firme") ha intenzione di passare alle vie di fatto "anche se mi hanno detto che l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti ha riferito ad un nostro rappresentante che l’antenna in questione sarà attiva solamente per 120 giorni. Ma una volta su...". Passare alle vie di fatto vuol dire in sostanza che alla prossima seduta del consiglio comunale dove si parlerà proprio del problema di questa antenna "noi andremo a protestare e comunque questa storia non termina qui perché stiamo già valutando anche un esposto in Procura", dice Marianna Galtieri. Che ironizza anche "perché hanno fatto un riunione per discutere del piano antenne e all’unica che hanno detto di no è quella che dovevano installare sopra la sede del Comune in piazza. Il tutto fa pensare che c’è maggior tutela per i piccioni di piazza che dei bambini che sono dentro un asilo e che anche questa mattina guardavano gli operai che a venti metri da loro stavano lavorando. Abbiamo cercato in tutti i modi di avere un confronto con l’amministrazione comunale ma alla fine gli unici che ci hanno ascoltato sono stati quelli dell’opposizione. Nella sostanza Dario Andreolli, Andrea Marchionni e Francesco Totaro della Lega che hanno presentato un’interrogazione in consiglio comunale proprio per affrontare questo nodo del piano antenne. Questa antenna che hanno installato arriva qui perché un intero condominio dove era prima si era ribellato, in via Righi. E qui l’abbiamo vista spuntare all’alba con gli operai che hanno lavorato senza nemmeno mettere il cartello che c’erano lavori in corso".

Procedura standard com’è accaduto altre volte: presentazione della domanda di installazione dopodiché se non ci sono dinieghi dell’amministrazione o dell’Arpam (l’istituto che misura l’intensità dei segnali), si procede con l’attivazione. E così è accaduto ieri mattina in via Beccaria, a Muraglia, davanti ad un asilo tra la protesta dei residenti.

A proposito di antenne, arriva dalla Germania una tv, che equivale alla nostra Rai 2, per affrontare il tema ripetitori e anche il problema frane: a Fiorenzuola si parla di abbassare la maxi antenna di un paio di metri. Tutti contenti? Assolutamente no.