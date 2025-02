Antenne 5G come funghi. Sulla ’collina della salute’ spunta un nuovo traliccio

Spuntano ripetitori 5G uno dietro l’altro. Ed ancora ne mancano 21 da collocare nel solo territorio comunale. E con le antenne che spuntano da un giorno all’altro, salgono anche le proteste dei residenti: una specie di pallina da flipper che rimbalza da una parte all’altra della città. Le ultime proteste arrivano dalla collina di Santa Veneranda dove, in strada Valle dei Castagni, subito dopo la feste natalizie, i residenti si sono visti spuntare un altro ripetitori telefonico di 35 metri.

"La cosa che ci fa specie è che non ci hanno detto nulla – dice Elisabetta Marcolini che ha la sua abitazione a 100 metri dal ripetitore –. Abbiamo visto dei cartelli che annunciavano i lavori, poi subito dopo le feste sono arrivati i camion e gli operai e nel giro di qualche giorno ci siamo ritrovati a poca distanza da casa con questo palo alto 35 metri dove ora devono montare i ripetitori. Che nessuno sa poi a cosa serva questa gigantesca antenna visto che siamo anche poco distanti da quella impiantata a Novilara e da casa mia si vede benissimo anche quella posizionata a Candelara. La nuova antenna è stata posizionata in un terreno privato di una persona che vive in Inghilterra. Nessuno dice nulla, non si sa nulla e accanto alla mia abitazione c’è anche una fattoria didattica dove arrivano d’estate anche tanti bambini. Non si sa nemmeno a chi chiedere informazioni e delucidazioni – conclude Eliusabetta Marcolini – ed oro sto prendendo contatti con un avvocato per capire se si può intervenire in qualche maniera. Ironia della sorte... mi dice mio padre, che ha 94 anni, che questa collina di Santa Veneranda una volta era nota come il monte della salute, arrivavano famiglie con i figli al seguito, perchè si respirava aria buona...".

Come è scattato l’allarme per questa nuova antenna 5G, tra le prime ad andare a fare un sopralluogo sulla callina di Santa Veneranda, Rosalia Cipolletta presidente provinciale di Legambiente. "Sono andata a vedere assieme ad alcuni residenti che ci hanno chiamato per protestare. Ma su queste cose qui non si può fare nulla perché è una legge nazionale ripresa anche a livello regionale. Anche tutti i ricorsi che sono stati fatti al Tar da amministrazioni pubbliche, come è stato per il comune di Montegrimano, sono stati respinti. Fermo restando gli eventuali problemi legati alla salute delle persone, anche qui, come in altri casi, c’è un danno economico perché gli immobili perdono di valore. Quante sono le antenne? Il piano ne prevede solo nel comune di Pesaro 121 e quindi all’appello ne mancano una ventina, di cui 2 sul San Bartolo e un’altra a Baia Flaminia. Io non sono un ingegnere – conclude Rosalia Cipolletta – ma la domanda che mi pongo è questa: ma tutte queste antenne-ripetitori telefonici, alla fine servono veramente? Perché qui si sta parlando di un grandi tralicci ogni 800 abitanti circa e qualcuna grida allo scandalo come quello in fondo a viale Trieste: posizionata accanto all’ospizio e alle scuole di Padre Damiani ed a quelle ospitate nell’ex sede di Pesaro Studi, benché la legge nazionale preveda alcune aree di salvaguardia e cioè quelle che sono accanto a scuole, asili, ospedali ed anche centri di residenza per gli anziani. Per il resto è difficile pensare di rimuovere i tralicci anche perché la legge è chiara. O si cambia la legge oppure non c’è nulla da fare".

m. g.