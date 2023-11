Antenne: dove le mettiamo?. Sono 35 le aree scelte dal Comune. Ma la partita non è ancora chiusa

La ricognizione ha dato frutti significativi: il nuovo Piano antenne in città ha ridotto da 130 a 35 le proposte fatte dai gestori per nuove localizzazioni di antenne da telefonia mobile. Le nuove localizzazioni possibili sono elencate dallo schema riprodotto in pagina. Il dato è emerso ieri, in occasione dell’incontro pubblico organizzato dall’assessore Maria Rosa Conti che, soddisfatta, ha esposto l’esito ottenuto a seguito dello studio commissionato alla società specializzata Polab col fine di aggiornare il Piano delle antenne fermo a Pesaro, alla normativa del 2017. In verità si deve parlare di bozza: infatti il Piano dovrà passare il vaglio del Consiglio comunale per entrare in vigore. Intanto, già in fase di stesura ha prodotto un riordino della materia: "Nelle aree pubbliche – osserva la Conti – sono state bloccate le domande 2023 con una delibera di giunta in attesa del nuovo Piano in elaborazione. Una volta che sarà votato (entro l’anno) diventerà effettivo e di conseguenza valido anche per 2024". Ieri in una videoconferenza on line, partecipatissima, l’assessore, insieme ai professionisti di Polab e del servizio Ambiente del Comune hanno presentato le novità introdotte dallo strumento finalizzato anche al monitoraggio e alla prevenzione da inquinamento elettromagnetico. E non solo. Il regolamento è una pianificazione che permette di bilanciare gli altri diritti e interessi in gioco in materia tra cui, non ultimo, la piena funzionalità tecnologica come la copertura della rete telefonica. "Ridotti i siti, garantita la copertura di rete e la tutela dei cittadini" ha osservato l’assessore agli oltre sessanta partecipanti collegati. "L’obiettivo dell’appuntamento – continua l’assessore – è seguito al percorso tecnico-giuridico condiviso e avviato da mesi con la comunità, in particolare con i Quartieri".

Proprio i tredici presidenti di quartiere hanno assistito tutti insieme all’incontro, comunicando che presenteranno delle osservazioni al regolamento, con lo scopo di collaborare ad un suo miglioramento (come spieghiamo nell’articolo di seguito).

Presentare delle osservazioni sara possibile entro venerdì 10 novembre inoltrando una pec all’ufficio ambiente del Comune di Pesaro, all’indirizzo: comune.pesaro@emarche.it. Per informazioni si può scrivere alla mail ambiente@comune.pesaro.pu.it, specificando nell’oggetto: “telefonia mobile – richiesta di informazioni”. "La predisposizione di questo aggiornamento – continua l’assessore – è stato previsto per mettere il Comune di Pesaro, nelle condizioni di poter dire ai gestori, per quanto consentono le norme, dove mettere le antenne. Il nuovo progetto di localizzazione delle Stazioni radio base (SRB) elaborato da Polab privilegia i siti di proprietà comunale che garantiscono la copertura dei servizi e, al contempo, assicurano le condizioni di massima cautela per le esposizioni ai campi elettromagnetici. L’obiettivo è giungere a una soluzione che riduca l’impatto ambientale, paesaggistico nel rispetto delle esigenze di copertura di rete". Tra i relatori, Mauro Moretti, dirigente del servizio Urbanistica e Tutela Ambientale e Lara Gea Valsecchi, con i professionisti dello Studio Polab Alfio Turco, amministratore unico (Ceo) e Matteo Citti, ingegnere di Polab.

Solidea Vitali Rosati