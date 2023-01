Antenne e biolab, Legambiente si schiera

Comitati come se piovesse "ma questo è un problema generalizzato perché si prendono decisioni che riguardano la vita dei cittadini senza informarli". Ad affermarlo è Rosalia Cipoletta Fabbri, presidente di Legambiente Pesaro, che dopo aver sostenuto le battaglia contro le antenne 5G a Soria e a Montegranaro, ora si ritrova altri due comitati: da una parte il progetto per il biolaboratorio dell’Istituto zooprofilattico alla Torraccia, proprio dietro al palaVitri, e dall’altra la nuova antenna 5G spuntata sopra la testa dei residenti di Novilara. Fuochi che si accendono per mancanza di discussione e informazione.

Dice il presidente della Circoscrizione Torraccia Claudio Salucci: "Io onestamente sono venuto a sapere del biolaboratorio leggendo il Carlino. Non siamo stati informati da nessuno e poi eravamo anche di fronte a una decisione presa a maggioranza, quindi da destra e da sinistra, e perdippiù su un argomento di cui onestamente si sa molto poco, non ci sono le competenze. Non è come parlare di una buca o di una strada. Comunque quelli del comitato contro la creazione del nuovo centro zooprofilattico li incontreremo mercoledì nel corso di una riunione già convocata. Accuse a noi? A me personanalmente no, forse i toni da parte di alcuni componenti del comitato sono un po’ arroganti. Ma con altri consiglieri non so".

Comunque Legambiente attraverso Rosalia Cipolletta non si tira indietro e dice "che non possiamo non condividere le preoccupazioni espresse nei vari incontri dai cittadini sulla possibile pericolosità di un laboratorio di sicurezza Bsl3 che farà sperimentazioni su animali dal vivo e in vitro". Poi la presidente torna sull’area scelta con le sue criticità – abitazioni, centri commerciali, fiume Foglia – per concludere: "L’amministrazione comunale farebbe bene a riflettere su una scelta così impegnativa che al nostro territorio non darebbe altro che problemi".

Concetto ribadito anche per l’altro ‘focolaio’ e cioè quello di Novilara "perché se è vero che le antenne 5G servono soprattutto per le industrie e su questo nessuno dice nulla, è altresì vero che nessuno sente il bisogno di avere il telefonino o il computer superveloce. Per cui occorrerà fare una scelta su ciò che è necessario e cosa no, anche alla luce di studi sugli effetti per la salute". E su questo tema una cinquantina di persone l’altra sera al circolo Acli di Novilara si sono confrontate ed hanno

dato vita a un comitato che nei prossimi giorni chiederà un incontro con gli amministratori comunali. Presentato anche un ricorso al Tar "su un’area che ha già altre tre antenne e ripetitori per la telefonia, tutti quanti sopra le case. Soprattutto vogliamo sapere – continua Cipolletta – se i rilievi l’Arpam li ha fatti, perché sembrerebbe di no".