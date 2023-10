Antenne, il regolamento non è mai stato fatto

Il Comune di Urbino non si è dotato di un regolamento per l’applicazione degli impianti per la telefonia mobile e le trasmissioni standard Dvb-h, "perché non era possibile farlo", ma ha imposto agli operatori del settore l’obbligo di presentare rapporti periodici, per eventuali nuove installazioni. Lo hanno spiegato, rispondendo a un’interrogazione di Pd e Viva Urbino, il sindaco e Roberto Cioppi, che era assessore all’Urbanistica quando, nel 2015, il Consiglio comunale aveva approvato all’unanimità un mozione con cui indicava all’amministrazione di attivarsi presso egli enti competenti per redigere un piano comunale per l’installazione di antenne. I due gruppi avevano chiesto se si fosse dato seguito alla mozione e, dopo la replica di Maurizio Gambini e di Cioppi, Lorenzo Santi ha accusato la Giunta di aver disatteso le direttive del Consiglio.

"Al tempo, insieme agli Uffici comunali, avevamo stabilito che gli operatori ci avrebbero dovuto consegnare una programmazione almeno triennale per non avere sorprese dell’ultimo momento, come in passato, magari, era capitato – ha detto l’assessore –. Una cosa simile a una conferenza dei servizi. Con loro abbiamo valutato la programmazione e gli eventuali sviluppi in base alle nuove tecnologie. Questa è sembrata la cosa più pratica e facilmente gestibile".

In merito alle nuove apparecchiature, il sindaco ha spiegato che Urbino ha "vissuto il cambiamento degli impianti, che seguono le regolamentazioni di Arpam e degli altri organi competenti e sono sostituti di quelli vecchi. Le antenne realizzate in questo territorio riguardano lo stesso sito e un cambio di tecnologia: non ci risultano nuove installazioni negli anni a cui ci riferiamo".

In merito al regolamento, ha affermato che non ce ne sia "uno da approvare, ma un obbligo, per tutti gli operatori, a presentare rapporti periodici per eventuali nuovi progetti d’installazione. Di fatto non c’è un regolamento comunale perché non era possibile farlo". La risposta non ha però soddisfatto Santi, a cui è sembrata "del tutto nulla. La mozione del 2015 impegnava la Giunta e il sindaco a fare cose ben specifiche, che non erano il mettersi d’accordo con gli operatori per definire dove installare le antenne. Fondamentalmente, non le è stato dato seguito, anche perché l’atto nasce pure dall’erezione dell’antenna sull’Hotel Montefeltro, che è nata come un fungo ed è lì, parallela a quella sul Piero della Francesca. Quindi, quando si dice che non ci siano state nuove installazioni, questa ne è invece un esempio. Ce ne sono state altre che hanno riguardato l’innalzamento anche delle antenne televisive, oltre che di quelle telefoniche, nei vari siti, di conseguenza non c’è un dato certo che dia seguito a questa mozione. Perciò, quello che avete fatto in merito è zero".

Nicola Petricca