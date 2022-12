Antenne, scoppia un’altra rivolta E stavolta tocca a Novilara

E scoppia un’altra rivolta. Questa volta la mobilitazione contro un’antenna 5G arriva da Novilara, dove dalla sera alla mattina, sotto Natale, è spuntata (foto) un’antenna della società francese Iliad alta 14 metri. "Mia figlia – racconta Giuseppe Belli che se l’è vista una mattina a 100 metri da casa – pensava stessero facendo uno sbanco per realizzare una piscina. Questo la vigilia di Natale, poi ci siamo improvvisamente ritrovati con questa antenna sopra la testa che è anche a duecento metri dal paese, un centro tutto completamente vincolato dove non si può toccare nemmeno un mattone. Adesso abbiamo dato tutto in mano ai tecnici e agli avvocati per accedere ai dati amministrativi e per capire come si può fare anche perché è un obbrobrio anche sotto il profilo estetico".

Questo il primo squillo di rivolta perché poi è partito il tam-tam tra gli abitanti di Novilara, che il due di gennaio terranno un’assemblea nella sede del circolo Acli proprio per affrontare questo tema mal digerito da tutto il paese. "E poi bisogna tenere anche conto che all’interno del centro di Novilara ci sono altre tre parabole legate alle telefonia – continua Belli –. Il nostro timore qual è? E’ che l’antenna è stata piazzata proprio sul crinale che guarda verso l’entroterra e Fano e quindi presupponiamo che la potenza di copertura sia abbastanza alta".

Per la cronaca l’antenna Iliad è stata posta in un terreno di un privato che pare abbia avuto dalla società di telefonia francese 5.000 euro l’anno per l’uso del terreno. "Sono venuti anche da me – continua Belli – per usare una mia proprietà ma ho detto di no in modo anche molto radicale. Mi avevano proposto 5mila euro l’anno per posizionare questo ripetitore".

Un nuova puntata del tema riguardante il posizionamento delle antenne di ultima generazione e cioè quelle per il 5G. Il primo squillo di rivolta è arrivato dal quartiere di Soria che poi ha vinto la sua battaglia perché l’antenna è stata spostata nel parcheggio della stazione ferroviaria e quindi a Montegranaro dove ancora il problema deve essere risolto. Adesso a protestare sono gli abitanti di uno dei borghi più belli che sono alle spalle della città.